Η Σάβαννα Γκάθρι, παρουσιάστρια της τηλεοπτικής εκπομπής "Today Show", ετοίμασε ένα συγκλονιστικό βίντεο μαζί με τα δύο αδέλφια της, απευθύνοντας έκκληση στους απαγωγείς της μητέρας τους, 84χρονης Νάνσυ, η οποία αγνοείται.

Η 84χρονη εξαφανίστηκε το Σάββατο το βράδυ, αφού την άφησε στο σπίτι της στην Αριζόνα ο Ιταλός γαμπρός της, Tommaso Cioni , ο οποίος ήταν και ο τελευταίος που την είδε.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η Σάβαννα περιγράφει με θερμά λόγια τη μητέρα της και ζητά αποδείξεις ότι είναι ζωντανή, εκλιπαρώντας για την ασφαλή επιστροφή της.

Η παρουσιάστρια Savannah Guthrie συγκίνησε το κοινό με ένα συναισθηματικά φορτισμένο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τα δύο αδέλφια της, απευθύνοντας έκκληση για την ασφαλή επιστροφή της μητέρας τους, Nancy Guthrie, που αγνοείται. Με δάκρυα στα μάτια, η γνωστή δημοσιογράφος παρακάλεσε όσους ενδέχεται να κρατούν τη μητέρα της να αποδείξουν ότι είναι ζωντανή.

Η 84χρονη εξαφανίστηκε το Σάββατο το βράδυ, αφού την άφησε στο σπίτι της στην Αριζόνα ο Ιταλός γαμπρός της, Tommaso Cioni , ο οποίος ήταν και ο τελευταίος που την είδε.

Στο βίντεο που ανάρτησε η παρουσιάστρια του Today Show στο Instagram, περιγράφει τη μητέρα της ως μια «καλή, πιστή, γεμάτη αγάπη γυναίκα», προσθέτοντας πως τα εγγόνια της την λατρεύουν. Η Guthrie ευχαρίστησε όσους προσεύχονται και στηρίζουν την οικογένεια, τονίζοντας ότι η μητέρα της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή για να επιβιώσει.

View this post on Instagram A post shared by Savannah Guthrie (@savannahguthrie)

Πλαισιωμένη από τα αδέλφια της, Annie και Camron, η Guthrie απευθύνθηκε άμεσα στους πιθανούς απαγωγείς, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά δημόσια ότι υπάρχει ενδεχόμενο λύτρων. «Έχουμε ακούσει για το γράμμα περί λύτρων. Κάνουμε ό,τι μπορούμε», είπε, ζητώντας αποδείξεις ότι η μητέρα της είναι ζωντανή και πως οι εικόνες που κυκλοφορούν δεν είναι πλαστές.

«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι φωνές και οι εικόνες μπορούν εύκολα να αλλοιωθούν. Θέλουμε να ξέρουμε, χωρίς αμφιβολία, ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε», τόνισε με δάκρυα στα μάτια, απευθύνοντας θερμή έκκληση για επικοινωνία.

Στη συνέχεια, μίλησε απευθείας στη μητέρα της: «Mαμά, αν μας ακούς, είσαι μια δυνατή γυναίκα, η αγαπημένη κόρη του Θεού. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να είμαστε ξανά μαζί».

Λίγα λεπτά μετά τη δημοσίευση, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι επικοινώνησε με τη Guthrie και έδωσε εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να συνδράμουν στις έρευνες. «Όλοι οι πόροι κινητοποιούνται για να επιστρέψει η μητέρα της με ασφάλεια», ανέφερε.

Εντατικές έρευνες και εμπλοκή του FBI

Πρώην πράκτορας του FBI δήλωσε ότι το μήνυμα της Guthrie φαίνεται να έχει συντονιστεί με την υπηρεσία, καθώς χρησιμοποιεί λέξεις-κλειδιά που αποσκοπούν στο να προκαλέσουν ενσυναίσθηση στους απαγωγείς. Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι η οικογένεια δεν έχει λάβει ακόμη αξιόπιστο αίτημα για λύτρα, αλλά προσπαθεί να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας.

Την Τρίτη, οι αρχές έδωσαν προσωρινά το σπίτι της Nancy στην οικογένεια, ωστόσο το FBI επέστρεψε την επόμενη ημέρα, εντείνοντας τις έρευνες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μονάδες K-9 ερεύνησαν τον χώρο, ενώ ερευνητές επισκέφθηκαν και το σπίτι της αδελφής της Savannah, Annie.

Το FBI έχει καλέσει ειδικούς διαπραγματευτές ομηριών, καθώς τα ίχνη πάλης στο σπίτι –μεταξύ άλλων, ίχνη αίματος και η απουσία του κουδουνιού ασφαλείας– ενισχύουν το σενάριο απαγωγής. Το κινητό, το πορτοφόλι και το αυτοκίνητο της Nancy βρέθηκαν στο σημείο, ενώ το Apple Watch της σταμάτησε να συγχρονίζεται με τον βηματοδότη της γύρω στις 2 τα ξημερώματα, υποδεικνύοντας την πιθανή ώρα απαγωγής.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης αν κάποιοι φανατικοί θαυμαστές της Savannah Guthrie ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Πηγή: Daily Mail