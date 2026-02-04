Αίμα βρέθηκε στο σπίτι της Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιαστής της εκπομπής "Today" Σαβάνα Γκάθρι, στο Τούσον της Αριζόνα, ενώ η εξαφάνισή της εξετάζεται ως πιθανό έγκλημα.

Η αστυνομία εξετάζει το αίμα, το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, και συνεχίζονται οι αναλύσεις των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από το χώρο.

Το σπίτι επιστράφηκε στην οικογένεια τη Δευτέρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ύποπτος κατά τη διάρκεια της έρευνας, σύμφωνα με δηλώσεις του σερίφη της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος.

Θρίλερ θυμίζει η υπόθεση της εξαφάνισης της μητέρας γνωστης δημοσιογράφου στις ΗΠΑ καθώς η γυναίκα θεωρείται ότι απήχθη μέσα από το σπίτι της. Στο μεταξύ όπως έγινε γνωστό μικρή ποσότητα αίματος εντοπίστηκε στην οικία της Νάνσι Γκάθρι στην Αριζόνα, μητέρας της παρουσιάστριας του “Today Show” Σαβάνα Γκάθρι,, σύμφωνα με πηγή των αρχών που επικαλέστηκε το CBS News. Η εξαφάνιση της 84χρονης διερευνάται ως εγκληματική υπόθεση.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί σε ποιον ανήκει το αίμα, ενώ βρίσκεται υπό εργαστηριακή ανάλυση. Οι ερευνητές εξέτασαν εξονυχιστικά το σπίτι της Γκάθρι, στην Τούσον, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση. Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, δήλωσε ότι η κατοικία παραδόθηκε εκ νέου στην οικογένεια τη Δευτέρα.

Ερωτηθείς σχετικά με το αίμα, ο Νάνος ανέφερε ότι τα ευρήματα από το σπίτι εξακολουθούν να εξετάζονται και πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη για ύποπτο. “Δεν λέω ότι υπάρχει αίμα μέσα ή έξω από το σπίτι”, σημείωσε, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μικρή ποσότητα ξεραμένου αίματος εντοπίστηκε δίπλα στο χαλάκι της εισόδου του σπιτιού την Τρίτη. Οι αρχές εκτιμούν ότι η Γκάθρι απήχθη μέσα στη νύχτα το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

“Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται”, δήλωσε ο σερίφης, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές πόσα άτομα εμπλέκονται. Εξετάζεται επίσης αν αφαιρέθηκε κάμερα ασφαλείας από το μπροστινό μέρος του σπιτιού.

Το ενδεχόμενο λύτρων και το σημείωμα

Ο Νάνος επιβεβαίωσε ότι εστάλη σημείωμα με αίτημα για λύτρα σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος συμφώνησε να μην το δημοσιοποιήσει. Το σημείωμα περιείχε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το σπίτι και για το τι φορούσε η Νάνσι Γκάθρι το βράδυ της εξαφάνισής της, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η εγκυρότητά του.

Το γραφείο του σερίφη ανέφερε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι γνωρίζει τις “αναφορές για πιθανό σημείωμα λύτρων” και πως όλα τα στοιχεία εξετάζονται σε συνεργασία με το FBI. Ο Nanos πρόσθεσε ότι οι αρχές ήθελαν να διατηρήσουν το θέμα εμπιστευτικό, ωστόσο η πληροφορία διέρρευσε από το TMZ.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη καθορίσει αν η Γκάθρι αποτέλεσε στοχευμένο θύμα ή αν πρόκειται για τυχαία απαγωγή. Ο βοηθός ειδικός πράκτορας του FBI στην Τούσον, Τζον Έντουαρντς, δήλωσε ότι το γραφείο συνεργάζεται στενά με το γραφείο του σερίφη και συλλέγει δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, καλώντας παράλληλα τους κατοίκους να αναφέρουν οτιδήποτε ύποπτο είδαν τη νύχτα του Σαββάτου ή το πρωί της Κυριακής.

Ο σερίφης απέκλεισε το ενδεχόμενο η Γκάθρι να έφυγε μόνη της, υπογραμμίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει γνωστικά προβλήματα και έχει περιορισμένη κινητικότητα. Η 84χρονη αγνοείται από την Κυριακή, μετά την απουσία της από την εκκλησία το πρωί, ενώ είχε θεαθεί τελευταία φορά το βράδυ του Σαββάτου.

Η έκκληση της Σαβάνα Γκάθρι

Η Σαβάνα Γκάθρι απηύθυνε έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων για προσευχή υπέρ της μητέρας της, γράφοντας: “Σας ευχαριστούμε που προσεύχεστε μαζί μας για την αγαπημένη μας μητέρα, μια γυναίκα βαθιάς πίστης και αφοσίωσης.”

Πρόγραμμα συνεργασίας με τις αρχές στην Αριζόνα προσφέρει αμοιβή έως 2.500 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των υπευθύνων. Η οικογένεια της Γκάθρι ζητά από τους κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν το υλικό από τις κάμερές τους μεταξύ 1 και 4 τα ξημερώματα της Κυριακής.

“Συνεχίστε να ψάχνετε. Ίσως δείτε κάτι που φαίνεται ασήμαντο, αλλά μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο”, τόνισε ο Νάνος, καλώντας τους πολίτες να παραδώσουν κάθε σχετικό ψηφιακό υλικό στις αρχές.