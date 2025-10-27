Η Αγία Πετρούπολη συγκλονίστηκε την περασμένη Πέμπτη, όταν άγνωστοι προσπάθησαν να απαγάγουν τον διεθνή επιθετικό της Ζενίτ, Αντρέι Μοστόβοϊ! Το περιστατικό που αναστάτωσε το ρωσικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, εκτυλίχθηκε σε κεντρικό δρόμο της πόλης, με τον 27χρονο άσο να δίνει μάχη για να γλιτώσει από τους απαγωγείς.

Όπως αποκαλύπτουν τοπικά μέσα, οι δράστες επιτέθηκαν στον Μοστόβοϊ, τον ακινητοποίησαν και προσπάθησαν να τον βάλουν βίαια μέσα σε αυτοκίνητο. Ο Ρώσος ποδοσφαιριστής, όμως, αντέδρασε άμεσα και με επιτυχία. Εκείνη την ώρα, ένας περαστικός βλέποντας την σκηνή, έσπευσε να τον βοηθήσει και με την παρέμβασή του κατάφερε να αποδράσει.

Μόλις δύο μέρες αργότερα, ωστόσο, το σκηνικό επαναλήφθηκε. Αυτή τη φορά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Ο γαμπρός του βουλευτή Βιατσεσλάβ Μακάροφ, Σεργκέι Σελέγκεν, έγινε το νέο θύμα. Οι άγνωστοι δράστες, με την ίδια μεθοδολογία, κατάφεραν να τον απαγάγουν, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία στις αρχές.

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή επιβεβαίωσε τα δύο περιστατικά, ενώ σε κοινή επιχείρηση διάσωσης έλαβαν μέρος οι στρατιώτες της Ρωσικής Εθνοφρουράς, το Υπουργείο Εσωτερικών και η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, που κατάφεραν να απελευθερώσουν τον Σελέγκεν και να συλλάβουν όλους τους δράστες.

Ο Μοστόβοϊ, παρά την τρομακτική του εμπειρία, δεν πτοήθηκε και λίγες ημέρες αργότερα, έδωσε το παρών στον αγώνα της Ζενίτ απέναντι στην Ντιναμό Μόσχας, σκοράροντας ένα από τα δύο γκολ της ομάδας του και δείχνοντας ότι η ψυχολογία του παραμένει… ατσάλινη!

Αυτή η υπόθεση αποκαλύπτει τις σκοτεινές πτυχές του οργανωμένου εγκλήματος στην Ρωσία και εγείρει ερωτήματα για τις διασυνδέσεις και τις σκοπιμότητες πίσω από τέτοιες επιθέσεις.