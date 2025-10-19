Ο Σεΐκ Τουρέ Σενεγαλέζος κίπερ, άφησε την τελευταία του πνοή στα 16 του χρόνια.

Ύστερα από την απαγωγή του νεαρού ποδοσφαιριστή, για την οποία ευθύνεται μία ομάδα κακοποίων που εδρεύει στην Γκάνα.

Ο παίκτης φέρεται να εξαπατήθηκε, καθώς οι εγκληματίες υποσχέθηκαν δοκιμαστικά και επαγγελματικό συμβόλαιο σε ομάδα στο Μαρόκο που ήθελε να αγωνιστεί.

Στην συνέχεια τον απήγαγαν και ζήτησαν λύτρα από την οικογένειά του, η οποία, δυστυχώς, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι κακοποιοί να προβούν στο χειρότερο δυνατό σενάριο, αφαιρώντας την ζωή από τον 16χρονο τερματοφύλακα, ρίχνοντας σε θλίψη όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα της Αφρικής.

Η μητέρα του ήταν συντετριμμένη, εμφανίστηκε δακρυσμένη μετά το αποτρόπαιο έγκλημα, σε δηλώσεις που παραχώρησε σε ΜΜΕ της Γκάνας.

Μετά την τραγωδία αυτή, το Υπουργείο Αφρικανικής Ενοποίησης, Εξωτερικών Υποθέσεων και Σενεγαλέζων ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας σε συνεργασία με τις αρχές της Γκάνας, με σκοπό να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος.