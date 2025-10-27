Ένα νεογέννητο μωρό πέθανε με φρικτό τρόπο στη Ρωσία. Σύμφωνα με αναφορές ο πέταξε από παράθυρο ύψους 12 μέτρων η πεντάχρονη αδελφή του. Η τραγωδία συνέβη όταν η μητέρα τους άφησε τα δύο παιδιά μόνα στο σπίτι, ενώ ο σύζυγός της ήταν στη δουλειά, σύμφωνα με τις αρχές.

Περαστικοί άκουσαν ένα κορίτσι να φωνάζει από ένα παράθυρο του τέταρτου ορόφου και στη συνέχεια είδαν το μωρό ακίνητο στο έδαφος. Μάρτυρες ανέφεραν ότι «τα γόνατά τους έτρεμαν» από το φρικτό θέαμα.

Διασώστες επιβεβαίωσαν τον θάνατο του 21 ημερών βρέφους στο σημείο του συμβάντος, μετά την πτώση του από ένα κτίριο κατοικιών στο χωριό Βασίλιεβο της Ρωσίας.

«Έχει ξεκινήσει ποινική διαδικασία για τον θάνατο του βρέφους», δήλωσαν οι ρωσικές Αρχές.

Η μητέρα τους αντιμετωπίζει τώρα φυλάκιση.

Οι ερευνητές εξετάζουν αν η πεντάχρονη «ζήλευε» το νέο μωρό και το κίνητρο της μητέρας για να αφήσει τις κόρες της μόνες στο σπίτι.

Σύμφνα με κάποιες πληροφορίες, η μητέρα επισκεπτόταν μια φίλη της.

«Οι ενέργειες των γονιών που άφησαν τα παιδιά χωρίς επίβλεψη, καθώς και άλλα πιθανά σενάρια, βρίσκονται υπό έρευνα».

Πηγή: Daily Mail