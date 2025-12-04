Νέα στοιχεία έρχονται στην δημοσιότητα για την υπόθεση του κτηνιάτρου από την Κυπαρισσία, τον οποίο άρπαξαν τέσσερις κουκουλοφόροι το απόγευμα της Τρίτης (02/12) υπό την απειλή όπλου, οι οποίοι έχουν καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο.

Η τρομακτική περιπέτεια για τον κτηνίατρο άρχισε, όταν μπήκε στο αυτοκίνητό του για να επιστρέψει σπίτι του. Οι τέσσερις απαγωγείς, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, του έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι του. Πλησίασαν τον 47χρονο και πριν προλάβει να μπει την οικεία του, με χρήση βίας τον ανάγκασαν να μπει στο όχημά τους, οδηγώντας τον σε μία ερημική παραλία της περιοχής.

Με την απειλή όπλου, οι δράστες καταφέρνουν να αποσπάσουν πληροφορίες για τα χρήματα που έκρυβε στα σπίτια του και συγκεκριμένα 25.000 ευρώ στην Κυπαρισσία και 200.000 ευρώ στο πατρικό του στην Αθήνα. Με γρήγορες κινήσεις, όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην Αστυνομία, δύο από τους δράστες αποχώρησαν από το σημείο και κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του στην Κυπαρισσία. Οι κινήσεις τους ήταν επαγγελματικές. Πήραν τα χρήματα που είχε κρυμμένα ο 47χρονος και καθάρισαν τον χώρο με χλωρίνη, εξαφανίζοντας κάθε ίχνος τους.

Βίντεο ντοκουμέντα του MEGA

Όπως αποτυπώνεται από δύο βίντεο ντοκουμέντα που εξασφάλισε η εκπομπή Live News, οι δράστες χωρίσθηκαν σε δύο αυτοκίνητα. Στο ένα βίντεο τα δύο αμάξια ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής το ένα το άλλο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο κτηνίατρος στην Αστυνομία, στο μπροστινό έβαλαν και τον ίδιο. Προορισμός τους ήταν το πατρικό του στην Αθήνα και στόχος τους τα 200.000 ευρώ. Στο άλλο βίντεο ντοκουμέντο, τα δύο αυτοκίνητα περνούν από βενζινάδικο λίγο πριν από το Βασιλικό.

Λίγα λεπτά αργότερα, η περιπέτεια του 47χρονου τελειώνει, καθώς ο ίδιος προσποιείται ότι λιποθυμά. Οι δράστες τον εγκατέλειψαν σε ένα ξέφωτο, αφήνοντας εκεί και το αυτοκίνητό του, κρατώντας ωστόσο τα κλειδιά. «Ήρθε κατά τις 23:00 χτυπημένος και κάλεσαν την Αστυνομία», λέει αυτόπτης μάρτυρας και προσθέτει: «Μπήκε μέσα ξυπόλητος και είπε “παιδιά με απήγαγαν”. Χτυπημένος όχι, αλλά μπήκε λερωμένος».

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί έντρομη την περιπέτεια του κτηνιάτρου, καθώς πρόκειται για ένα πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή, την στιγμή που οι Αρχές έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.