Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη μια σειρά από φωτογραφίες που προέρχονται από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες ανακτήθηκαν από το σπίτι της αγνοούμενης Νάνσι Γκάρθι στην Αριζόνα, μητέρας της γνωστής παρουσιάστριας του NBC, Σαβάνα Γκάρθι.

Η Νάνσι, μητέρα της παρουσιάστριας της εκπομπής Today του NBC, εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου. Εκείνη τη νύχτα, πριν από την απαγωγή της, είχε παραβρεθεί σε δείπνο και βραδιά παιχνιδιών στο σπίτι μιας από τις κόρες της.

Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, περιέγραψε το άτομο που απεικονίζεται στις φωτογραφίες ως οπλισμένο και τόνισε ότι φαίνεται να έχει παραβιάσει την κάμερα ασφαλείας έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης γυναίκας.

«Σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας, από σήμερα το πρωί, οι αρχές έχουν ανακαλύψει αυτές τις νέες εικόνες, που μέχρι τώρα ήταν απρόσιτες, στις οποίες φαίνεται ένα οπλισμένο άτομο να έχει παραβιάσει την κάμερα στην μπροστινή πόρτα της Nancy Guthrie το πρωί της εξαφάνισής της», ανέφερε ο Patel στα social media.

Οι κρίσιμες ώρες της εξαφάνισης

Το βράδυ της απαγωγής, η Νάνσι Γκάρθι μεταφέρθηκε από το σπίτι της κόρης της στο δικό της, βόρεια του Τούσον της Αριζόνα, από συγγενικό πρόσωπο γύρω στις 9:48 μ.μ. Σύμφωνα με τις αρχές, λίγες ώρες αργότερα, στις 1:47 π.μ., η κάμερα του κουδουνιού της μπροστινής πόρτας αποσυνδέθηκε.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, η κάμερα κατέγραψε κίνηση, ωστόσο το σχετικό βίντεο δεν είχε ανακτηθεί μέχρι σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026. Μόνο την επόμενη ημέρα, όταν η Guthrie δεν εμφανίστηκε στην εκκλησία, η οικογένεια ανησύχησε και ειδοποίησε τις αρχές.

Ευρήματα και εξέλιξη της έρευνας

Κατά την έρευνα στο σπίτι της Νάνσι Γκάρθι, εντοπίστηκε αίμα στην μπροστινή βεράντα, το οποίο, σύμφωνα με τις εξετάσεις DNA, ανήκει στην αγνοούμενη. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι έλειπε μία κάμερα ασφαλείας από το εσωτερικό του σπιτιού.

Το FBI επιβεβαίωσε ότι έχει στην κατοχή του ένα σημείωμα για λύτρα, το οποίο φέρεται να προέρχεται από τα άτομα που ισχυρίζονται πως απήγαγαν τη Γκάρθι. Το σημείωμα περιλάμβανε δύο προθεσμίες: η πρώτη έληξε την περασμένη Πέμπτη και η δεύτερη τη Δευτέρα.

Η έκκληση της οικογένειας

New images in the search for Nancy Guthrie: Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Τα τρία παιδιά της Γκάρθι – η Annie, ο Camron και η Savannah – δήλωσαν ότι είναι έτοιμα να συνεργαστούν με όποιον κρατά τη μητέρα τους, ακόμη και να καταβάλουν τα απαιτούμενα λύτρα. Παράλληλα, εξέφρασαν την πίστη τους ότι η μητέρα τους παραμένει ζωντανή.