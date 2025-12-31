Δεκάδες μοτοσικλέτες που φέρονται να ανήκουν στον πρώην Ολυμπιονίκη του σνόουμπορντ Ράιαν Γουέντινγκ, ο οποίος καταζητείται ως επικεφαλής διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, κατασχέθηκαν αυτόν τον μήνα από τις αρχές του Μεξικού, σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα μαζί με φωτογραφίες των ευρημάτων.

Ο 44χρονος Καναδός, που περιλαμβάνεται στη λίστα των Δέκα Πιο Καταζητούμενων Φυγάδων του FBI, κατηγορείται ότι διηύθυνε ένα διακρατικό δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης από την Κολομβία, μέσω Μεξικού και Νότιας Καλιφόρνιας, προς τον Καναδά και άλλες χώρες, όπως αναφέρει η ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Σύμφωνα με το FBI του Λος Άντζελες, οι μεξικανικές αρχές «κατέσχεσαν μεγάλο αριθμό μοτοσικλετών» αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες εκτιμάται ότι ανήκουν στον φυγά. Μαζί με την ανακοίνωση δόθηκαν στη δημοσιότητα και πολλές φωτογραφίες από τα κατασχεθέντα οχήματα.

Την Τρίτη, το FBI Λος Άντζελες δημοσιοποίησε επιπλέον εικόνες από αντικείμενα που εντοπίστηκαν κατά τις εφόδους και αποδίδονται επίσης στον Γουέντινγκ, μεταξύ των οποίων δύο μετάλλια και έργα τέχνης.

Συντονισμένη επιχείρηση ΗΠΑ – Καναδά – Μεξικού

Το FBI, η Αστυνομία του Λος Άντζελες, η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία και οι μεξικανικές αρχές συνεργάστηκαν για την «επιτυχή κατάσχεση», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Την περασμένη εβδομάδα, Μεξικανοί αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει την κατάσχεση αντικειμένων που σχετίζονται με «έναν πρώην Ολυμπιονίκη, ο οποίος συγκαταλέγεται στους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες των ΗΠΑ», χωρίς ωστόσο να κατονομάσουν τον Γουέντινγκ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ασφάλειας και Προστασίας των Πολιτών του Μεξικού, τα ευρήματα περιλάμβαναν 62 πολυτελείς μοτοσικλέτες, δύο αυτοκίνητα, έργα τέχνης, δύο ολυμπιακά μετάλλια, ναρκωτικά και άλλα αντικείμενα.

Οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερα ακίνητα στην Πόλη του Μεξικού και στην Πολιτεία του Μεξικού, στο πλαίσιο εκτέλεσης ενταλμάτων έρευνας. Το υπουργείο τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένο στην «ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της βίας και του οργανωμένου εγκλήματος».

Κατηγορίες και επικήρυξη

Ο Γουέντινγκ είχε κατηγορηθεί πέρυσι σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες για πλήθος αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση εγκληματικής επιχείρησης, ανθρωποκτονία στο πλαίσιο αυτής, καθώς και διάφορα αδικήματα ναρκωτικών.

Νέες κατηγορίες που ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο τον φέρουν να έχει διατάξει τη δολοφονία μάρτυρα της υπόθεσης. Το θύμα δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς στο κεφάλι σε εστιατόριο στην Κολομβία τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς του Λος Άντζελες.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει αμοιβή έως 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή την καταδίκη του Γουέντινγκ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται στο Μεξικό και προστατεύεται από το καρτέλ Σιναλόα, όπως αναφέρουν οι αρχές.