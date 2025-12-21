Οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του διαβόητου Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζονται, ενώ σάλος έχει ξεσπάσει λόγω της αφαίρεσης φωτογραφιών – ανάμεσά τους και μιας με τον Ντόναλντ Τραμπ – από τα ντοκουμέντα που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ο Guardian σχολιάζει ότι αν και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν τήρησε τη νομική υποχρέωση να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν μέχρι την Παρασκευή, ένα έγγραφο σε μια κατά τα άλλα απογοητευτική δημοσιοποίηση έριξε φως στην αδράνεια των Αρχών και στις τραγικές συνέπειες που αυτή είχε για δεκάδες έφηβες κοπέλες. Το έγγραφο αυτό είναι μια αναφορά στο FBI από τη Μαρία Φάρμερ, μια ζωγράφο που εργάστηκε για τον Έπσταϊν γύρω στο 1996.

Η Φάρμερ, της οποίας η αδελφή Άννι Φάρμερ κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν και τη συνεργό του Γκισλέιν Μάξγουελ σε ηλικία 16 ετών, δήλωσε στις Αρχές το 1996, ότι ο Έπσταϊν «έκλεψε» γυμνές φωτογραφίες των αδελφών της. Η Μαρία Φάρμερ κατήγγειλε τη συμπεριφορά του Έπσταϊν και το συμβάν με αυτές τις φωτογραφίες, αλλά το FBI δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ ανοιχτά ότι έκανε μια τέτοια αναφορά, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Η αμερικάνικη εφημερίδα τονίζει επίσης, ότι η εσωτερική έρευνα για τον χειρισμό της υπόθεσης Έπσταϊν από το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ανέφερε αυτή την καταγγελία. Η αναφορά της Αστυνομίας σημειώνει, ότι «η καταγγέλλουσα (σ.σ. η Μαρία Φάρμερ) δήλωσε, ότι είναι επαγγελματίας καλλιτέχνης και φωτογράφισε τις αδελφές της, ηλικίας 12 και 16 ετών, για τα δικά της έργα τέχνης».

Ο Έπσταϊν συνέχισε για χρόνια να κακοποιεί έφηβα κορίτσια

Δεν είναι σαφές τι έκανε το FBI με αυτή την αναφορά, αν έκανε κάτι, όπως σημειώνει ο Guardian. Είναι σαφές ωστόσο, ότι ο Έπσταϊν συνέχισε να κακοποιεί κορίτσια για χρόνια μετά την καταγγελία της Μαρία Φάρμερ στις Αρχές. Πράγματι, ο Έπσταϊν δεν αντιμετώπισε δίωξη για κακοποίηση έφηβων κοριτσιών μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει μετά από σχετικό αίτημα του Guardian.

«Θρίαμβος και τραγωδία»

Η Μαρία Φάρμερ, μέσω της δικηγόρου της Τζένιφερ Φρίμαν του δικηγορικού γραφείου Marsh Law, δήλωσε ότι «έκλαιγε από χαρά για τον εαυτό της, αλλά και από λύπη για όλα τα άλλα θύματα που το FBI απογοήτευσε». Η Φρίμαν, η οποία εκπροσωπεί τη Μαρία Φάρμερ στην αγωγή της κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, δήλωσε: «Το νέο σήμερα είναι ότι επιτέλους λάβαμε την έκθεση του FBI για τη Μαρία Φάρμερ από το 1996 – αυτό είναι θρίαμβος και τραγωδία για τη Μαρία και τόσους πολλούς επιζώντες».

«Η Μαρία Φάρμερ κατήγγειλε τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ το 1996. Αν η κυβέρνηση είχε κάνει τη δουλειά της και είχε διερευνήσει σωστά την αναφορά της Μαρίας, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί πάνω από 1.000 θύματα και να είχαν αποφευχθεί 30 χρόνια τραύματος», είπε επίσης η Φρίμαν. «Μετά από αρκετά χρόνια που ζητούσε τα αρχεία της, η κυβέρνηση τελικά δημοσίευσε τουλάχιστον μερικά από αυτά σήμερα», πρόσθεσε.

Η κατάθεση της Άννι Φάρμερ

Η Άννι Φάρμερ κατέθεσε στη δίκη της Μάξγουελ το 2021 ότι ήταν μόλις 16 ετών όταν η Βρετανίδα κληρονόμος εκδοτικού οίκου της έκανε μασάζ ενώ ήταν γυμνή στο ράντσο του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της στο εδώλιο των μαρτύρων, η Άννι Φάρμερ περιέγραψε πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ την προετοίμασαν για την κακοποίηση, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων την ανυποψίαστη Μαρία Φάρμερ ως μέσο πρόσβασης σε αυτή.

Η Άννι Φάρμερ θυμήθηκε ότι συνάντησε τον Έπσταϊν στην έπαυλή του στο Μανχάταν στα τέλη του 1995, όταν η αδελφή της Μαρία εργαζόταν για αυτόν ως ζωγράφος. Ο Έπσταϊν αγόρασε ένα αεροπορικό εισιτήριο για τη Νέα Υόρκη για την Άννι Φάρμερ, η οποία είπε ότι η αδελφή της, της είχε πει, ότι ο Έπσταϊν ήταν πιθανώς «ενδιαφερόμενος να με βοηθήσει με την εκπαίδευσή μου».

Όταν πήγε για πρώτη φορά στο σπίτι του Έπσταϊν με τη Μαρία Φάρμερ, ήταν για να παραλάβει τα εισιτήρια για το θέατρο, που είχε αγοράσει για αυτές. «Φαινόταν πολύ φιλικός και προσγειωμένος. Ήταν ντυμένος απλά», κατέθεσε η Άννι Φάρμερ. Η επόμενη φορά που η Άννι Φάρμερ συνάντησε τον Έπσταϊν, ήταν όταν πήγαν μαζί του και με την αδελφή της, Μαρία, στο σινεμά.

Καθόταν ανάμεσα τους και, σε ένα σημείο της ταινίας, ο Έπσταϊν «χάιδεψε» το χέρι της. «Έτριβε το κάτω μέρος του παπουτσιού μου και μετά το πόδι μου, είπε η Άννι Φάρμερ. «Ήμουν πολύ νευρική», πρόσθεσε. Η Άννι Φάρμερ εξήγησε ότι δεν το είπε στη Μαρία, καθώς η μεγαλύτερη αδελφή της ήταν «πολύ προστατευτική» και δεν ήθελε να επηρεάσει τη δουλειά της με τον Έπσταϊν.

Ο ρόλος της Γκισλέιν Μάξγουελ

Ωστόσο, την άνοιξη του 1996 η μητέρα της Άννι Φάρμερ τής είπε, ότι θα πήγαινε για ένα Σαββατοκύριακο στο ράντσο του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό. Η Άννι Φάρμερ είπε, ότι ένιωσε λίγο πιο άνετα όταν έμαθε, ότι θα ήταν εκεί μια γυναίκα, η Μάξγουελ και υπέθεσε ότι ήταν η κοπέλα του Έπσταϊν. Μετά από αρκετές επισκέψεις στην πόλη, «αποφασίστηκε ότι θα μάθαινα να κάνω μασάζ στα πόδια του Έπσταϊν και η Μάξγουελ θα μου έδειχνε πώς να του τρίβω τα πόδια». «Παρακολουθούσα τι έκανε και μου έδινε οδηγίες. Έκανα ό,τι μου έλεγε», θυμάται η Άννι Φάρμερ. «Ένιωθα πολύ άβολα. Ήθελα να σταματήσω» πρόσθεσε.

Η Άννι Φάρμερ είπε ότι η Μάξγουελ τη ρώτησε αν είχε κάνει ποτέ επαγγελματικό μασάζ: «Είπε ότι ήθελε να ζήσω αυτή την εμπειρία και ότι θα ήταν ευτυχής να μου κάνει μασάζ». Η Μάξγουελ είπε στην Άνι Φάρμερ να γδυθεί. Αυτή υπάκουσε και ξάπλωσε κάτω από ένα σεντόνι που βρισκόταν πάνω σε ένα τραπέζι μασάζ. «Τράβηξε το σεντόνι και αποκάλυψε τα στήθη μου και άρχισε να τρίβει το στήθος μου και το πάνω μέρος των μαστών μου», είπε η Άννι Φάρμερ. «Ήθελα τόσο πολύ να κατεβώ από το τραπέζι».

Όταν η Άννι Φάρμερ ξύπνησε την επόμενη μέρα, ο Έπσταϊν «μπήκε στο δωμάτιο λέγοντας ότι ήθελε να την αγκαλιάσει». «Ανέβηκε στο κρεβάτι μαζί μου», είπε η Άννι. «Έσφιξε το σώμα του πάνω μου». Η ίδια τον απέφυγε λέγοντάς του ότι έπρεπε να πάει στην τουαλέτα.

Τα ερωτήματα που έθεσε η Μαρία Φάρμερ

Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά την αναφορά από τη Μαρία Φάρμερ, η κακοποίηση κοριτσιών από τον Έπσταϊν συνεχίστηκε. Όταν ο Επστάιν συνελήφθη το 2019, οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ότι «εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά και κακοποίησε δεκάδες ανήλικα κορίτσια» από το 2002 έως το 2005 στα σπίτια του στο Μανχάταν και στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Η συμφωνία του 2008 που επέτρεψε στον Έπσταϊν να δηλώσει ένοχος για κατηγορίες σχετικές με πορνεία σε επίπεδο πολιτείας στη Φλόριντα, συνήφθη κατά τη διάρκεια μιας ομοσπονδιακής έρευνας που αφορούσε τουλάχιστον 40 έφηβες.

Σε συνέντευξη στο CNN μετά τη δημοσίευση του εγγράφου, η Άννι Φάρμερ επεσήμανε ότι πολλές κοπέλες υπέστησαν κακοποίηση μετά την καταγγελία της αδελφής της. «Και το να το βλέπεις γραμμένο και να ξέρεις ότι είχαν αυτό το έγγραφο όλο αυτό το διάστημα», είπε η Άννι Φάρμερ, «και πόσοι άνθρωποι υπέστησαν βλάβη μετά από εκείνη την ημερομηνία, απλά, ξέρεις, το λέμε ξανά και ξανά, αλλά το να το βλέπεις γραμμένο έτσι ήταν πολύ συγκινητικό». «Εξακολουθώ να έχω απορίες σχετικά με το αν δεν το έλαβαν σοβαρά υπόψη», είπε επίσης για το FBI, «ή αν προστάτευαν τον Έπσταϊν λόγω της σχέσης που είχε με την κυβέρνηση. Υπάρχουν τόσα πολλά ερωτήματα και γι’ αυτό ελπίζουμε σε μεγαλύτερη διαφάνεια», τόνισε.