Η FBI ανακοίνωσε ότι η καρτ ποστάλ που φέρεται να είχε στείλει ο Τζέφρι Έπσταϊν στον Λάρι Νασάρ πριν από την αυτοκτονία του είναι πλαστή. Το υποτιθέμενο γράμμα, που περιλαμβανόταν στα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν, είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον λόγω του περιεχομένου του.

Η επιστολή, η οποία φέρεται να είχε γραφτεί λίγο πριν τον θάνατο του Έπσταϊν το 2019, ανέφερε ότι «ο πρόεδρός μας αγαπά τα νεαρά κορίτσια». Αν και δεν υπήρχε άμεση αναφορά ονόματος, την περίοδο εκείνη πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Το έγγραφο δημοσιοποιήθηκε μαζί με μια σειρά νέων φακέλων που σχετίζονται με τα εγκλήματα και τον θάνατο του διαβόητου χρηματιστή.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υποτιθέμενη κάρτα περιείχε αναφορές όπως ότι ο Έπσταϊν πήρε τον «σύντομο δρόμο για το σπίτι» και ευχόταν «καλή τύχη» στον Νασάρ. Ωστόσο, η FBI διευκρίνισε ότι το έγγραφο είναι ψευδές, επικαλούμενη ασυμφωνίες στον γραφικό χαρακτήρα και στα ταχυδρομικά στοιχεία.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η επιστολή είχε ληφθεί από τη φυλακή και είχε σταλεί στην FBI για έλεγχο. Οι πράκτορες διαπίστωσαν πως η γραφή δεν ταυτίζεται με του Έπσταϊν, ενώ το ταχυδρομικό σήμα έφερε ημερομηνία τρεις ημέρες μετά τον θάνατό του και προερχόταν από τη Βόρεια Βιρτζίνια, παρότι ο Έπσταϊν κρατούνταν στη Νέα Υόρκη.

Επιπλέον, η διεύθυνση αποστολής δεν ανέφερε τη φυλακή όπου βρισκόταν ούτε τον αριθμό κρατουμένου του, κάτι που αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την αλληλογραφία των κρατουμένων. Το Υπουργείο προειδοποίησε ότι η δημοσιοποίηση ενός εγγράφου στο πλαίσιο των επίσημων αρχείων δεν συνεπάγεται την αλήθεια των ισχυρισμών που περιέχει.

Η καρτ ποστάλ, υπογεγραμμένη ως «Yours, J. Epstein» και απευθυνόμενη σε «L.N.», είχε ταχυδρομηθεί στις 13 Αυγούστου 2019 και φέρεται να επέστρεψε ως «επιστροφή στον αποστολέα» στο ταχυδρομείο της φυλακής της Νέας Υόρκης. Εκείνη την περίοδο, ο Νασάρ εξέτιε την ποινή του σε σωφρονιστικό ίδρυμα στη Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο παιδεραστίας του Έπσταϊν.

Πηγή: Daily Mail