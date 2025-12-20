Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστής και ως «ελληνικό FBI», πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2025, σε δύο καταστήματα «STRIPSHOW» στην Καλλιθέα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι προήγαγαν στην πορνεία, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, αλλοδαπές γυναίκες, εκμεταλλευόμενοι τα έσοδά τους.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχε και η Μ.Κ.Ο. «OUR RESCUE», που εξειδικεύεται στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Η δράση των εμπλεκομένων

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, οι αρχές διαπίστωσαν ότι στα καταστήματα απασχολούνταν γυναίκες οι οποίες προσέγγιζαν πελάτες με σκοπό την πραγματοποίηση γενετήσιων πράξεων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, υπό το πρόσχημα ατομικού χορού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Για τη διαπίστωση των αξιόποινων πράξεων και τη σύλληψη των κατηγορούμενων, η επιχείρηση οργανώθηκε ως κεκαλυμμένη δράση. Αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες και παρέδωσαν προσημειωμένα χρηματικά ποσά.

Τα αποτελέσματα της επιχείρησης

Συνολικά, 45 γυναίκες και τρεις άνδρες διαφόρων υπηκοοτήτων μεταφέρθηκαν στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διερευνηθεί αν είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων. Στα άτομα αυτά παρασχέθηκε αρωγή και προστασία, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε λειτουργική διασύνδεση μεταξύ των δύο καταστημάτων. Ένας από τους κατηγορούμενους, που εργαζόταν ως ταμίας στο ένα κατάστημα, φέρεται να ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του δεύτερου.

Ευρήματα και επόμενα βήματα

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 5.450 ευρώ, κάμερες, καταγραφικό μηχάνημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων τρίτων προσώπων, σημειώσεις, έγγραφα του καταστήματος και κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη εντοπισμό του κυκλώματος και των συνεργών του.