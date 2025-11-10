Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε προ ημερών στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας η εκδήλωση-ιστορικό αφιέρωμα για την 28η Οκτωβρίου 1940 με θέμα: ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-41 «ΤΑ ΗΜΕΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ» από την ομάδα «ΕΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ» σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ηπειρωτών Καλλιθέας, την Αδελφότητα Τριπολιτών Πόντου και Περιχώρων «Αρχιστράτηγος Μιχαήλ», την Κυψέλη Πολιτισμού Καλλιθέας και την Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη», υπό την αιγίδα του Δήμου Καλλιθέας. Μάλιστα κατά τη διάρκεια του αφιερώματος έγιναν ανακοινώσεις για την αναστήλωση της Ιστορικής Οικίας του Συνταγματάρχη που βρίσκεται στην ομώνυμη οδό, Δαβάκη 41 στην Καλλιθέα.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Κώστας Ασκούνης, ο οποίος αναφέρθηκε στο Ηρωικό Απόσπασμα Πίνδου υπό την ηγεσία του θρυλικού Καλλιθεάτη Συνταγματάρχη Κων/νου Δαβάκη, που έβαλαν τις βάσεις για την πρώτη νίκη κατά των δυνάμεων του Άξονα.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και του Δήμου Καλλιθέας για την Αναστήλωση της οικίας του Κ. Δαβάκη και την μετατροπή της σε Μουσείο, ευχαριστώντας τον Υπουργό Εθνικής άμυνας κ. Νίκο Δένδια και τον Υφυπουργό κ. Αθανάσιο Δαβάκη που υποστηρίζει ένθερμα το όλο εγχείρημα για την υλοποίηση ενός πάγιου αιτήματος του Δήμου Καλλιθέας.

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιος Δαβάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανδρεία, την οξυδέρκεια και αυταπάρνηση του Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Δαβάκη που ενέπνευσε έναν ολόκληρο λαό με το παράδειγμά του κατά την έκβαση του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940. Ο υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στα ιστορικά γεγονότα της Μάχης της Πίνδου και στην καθοριστική συμβολή του Κ. Δαβάκη στην αναχαίτιση της ιταλικής επίθεσης, υπογραμμίζοντας τον ηγετικό του ρόλο και το πνεύμα αυτοθυσίας που τον διέκρινε. Τέλος, αναφέρθηκε στην αναστήλωση της Οικίας Δαβάκη, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ιστορικό και εθνικό χρέος για τις Ένοπλες Δυνάμεις .

Την εκδήλωση συντόνισε η Δρ. Αγγελική Αθανασακοπούλου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τραγούδια του Μετώπου από το μουσικό σύνολο «Voices» της «Κυψέλης Πολιτισμού Καλλιθέας». Ακολούθησαν: προβολή οπτικοακουστικού υλικού για τις πρώτες μέρες του πολέμου, ομιλία «Τα τμήματα προκαλύψεως και ο αμυντικός αγώνας του Ελληνικού Στρατού το 1940» του Θεοφάνη Βλάχου-Ιστορικού, ομιλία: «Οι γυναίκες της Πίνδου στο Έπος του 1940» της Βαρβάρας Μπότσαρη-Μέλους & Χοροδιδάσκαλου του Συλλόγου Ηπειρωτών Καλλιθέας, χορευτικό από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Καλλιθέας, ομιλία: «Ο εκ Μάνης ήρωας της Πίνδου, Κωνσταντίνος Δαβάκης» της Κούβαρη Ελένης-Φιλόλογου και μέλους της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη», ομιλία: «Το συγγραφικό έργο και ο Θάνατος του Κ. Δαβάκη» της Δρ. Αγγελικής Αθανασακοπούλου-Ιστορικού & «Τα τοπόσημα του Δήμου Καλλιθέας για τον Κ. Δαβάκη» του Μιχάλη Κατσικαρέλη-Ιστορικού και παρουσίαση μαθητικών δημιουργιών σχολείων της Καλλιθέας από τη Δρ. Σοφία-Ειρήνη Αθανασακοπούλου, Φιλόλογο.

Στο τέλος, ομάδα παιδιών από τον Φοίνικα Καλλιθέας έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής Β3 του Νότιου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλος Χρηστίδης, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Δρ. Αναστάσιος Γαϊτάνης, ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Γουργουρίνης ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων.

Τέλος παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι συγγενείς της οικογένειας του θρυλικού Συνταγματάρχη Δαβάκη με προεξάρχοντα τον κ. Πλάτωνα Δαβάκη, πρώτο εξάδελφο του ήρωα του 1940.