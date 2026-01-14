Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το FBI πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, η οποία φέρεται να είχε στην κατοχή της και να δημοσίευε απόρρητες πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει παράνομα από εργολάβο του Πενταγώνου, σύμφωνα με δήλωση της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Η Μπόντι ανέφερε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και ότι το άτομο που ευθύνεται για τη διαρροή έχει ήδη συλληφθεί και φυλακιστεί.

Δεν αποκάλυψε το όνομα της δημοσιογράφου στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε διευκρίνισε αν εντοπίστηκαν απόρρητα έγγραφα κατά την έρευνα.

Σύμφωνα με τη Washington Post, οι αρχές κατέσχεσαν «το κινητό τηλέφωνο, δύο φορητούς υπολογιστές και ένα ρολόι Garmin» της δημοσιογράφου.

Η έρευνα για τη διαρροή απόρρητων πληροφοριών

Νωρίτερα, η New York Times είχε μεταδώσει ότι πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας ερεύνησαν το σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προκαταρκτικής έρευνας για πιθανή διαρροή κυβερνητικών μυστικών.

Η δημοσιογράφος Χάνα Νάτανσον έχει καλύψει εκτενώς την εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόλυση χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων και την πίεση προς τους υπόλοιπους να υλοποιήσουν την κυβερνητική του ατζέντα.

Τον Δεκέμβριο, η Νάτανσον είχε δημοσιεύσει άρθρο στο οποίο περιέγραφε την προσωπική της εμπειρία από την κάλυψη του θέματος, αναφέροντας τα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα και μηνύματα που δεχόταν από πρώην και νυν ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, εξοργισμένους από τις αλλαγές.