Μια άβολη στιγμή σημειώθηκε στο στούντιο του Fox News, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε τηλεφωνικά σε εκπομπή για τον πόλεμο στο Ιράν και φλέρταρε ανοιχτά την 53χρονη παρουσιάστρια Ντάνα Περίνο.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The Five Show» του Fox News, η Περίνο που έχει διατελέσει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεόττερου ρώτησε τον Τραμπ αν έχει εικόνα για την κατάσταση που βιώνει ο λαός του Ιράν. «Έχετε κάποια εικόνα για το πώς τα πάνε; Έχουν πόσιμο νερό; Έχουν τροφή; Είναι συγκλονιστικό», ανέφερε η παρουσιάστρια.

“Do you remember when we had lunch years ago in the base of Trump Tower when it was a brand-new building?” US President Donald Trump appears to flirt with Fox News host after being asked about the situation of Iranians. pic.twitter.com/LSjNTR0yQL — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 27, 2026

Ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε απρόσμενα, θυμίζοντας παλαιότερη συνάντησή τους: «Ναι, αλλά προηγουμένως, θυμάσαι που είχαμε δειπνήσει πριν πολλά χρόνια στον Trump Tower, όταν ήταν ακόμη ολοκαίνουργιο κτίριο;»

«Ναι, πολλά χρόνια πριν», απάντησε εκείνη, χωρίς να αντιληφθεί πού το πήγαινε ο Τραμπ. Εκείνος συνέχισε: «Δεν έχεις αλλάξει. Δεν επιτρέπεται να το πω αυτό. Είναι το τέλος της πολιτικής μου καριέρας, αλλά ίσως να είσαι ακόμα πιο όμορφη, εντάξει; Οπότε, δεν ξέρω τι κάνεις».

Η Περίνο, εμφανώς αμήχανη, προσπάθησε να αποδώσει το σχόλιο στο τμήμα μαλλιών και μακιγιάζ του καναλιού. Ωστόσο, ο Τραμπ επέμεινε: «Δεν θα το πω αυτό, γιατί θα σημάνει το τέλος της πολιτικής μου καριέρας. Δεν επιτρέπεται πια να λες ότι μια γυναίκα είναι όμορφη». Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον συμπαρουσιαστή Τζέσι Γουάτερς, λέγοντας: «Το ξέρεις αυτό, Τζέσι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός».

“Did the CIA tell you that Ayatollah Jr. is gay?”@POTUS: “They did say that… I think a lot of people are saying that — which puts him off to a bad start in that particular country.” pic.twitter.com/Gd5miHN6vQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 26, 2026

Επίσης, στην ίδια συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ενημερώθηκε από τη CIA πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι ομοφυλόφιλος. «Και άλλοι πολλοί το λένε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό «τον φέρνει σε δύσκολη θέση» στο εσωτερικό της χώρας, όπου η ομοφυλοφιλία τιμωρείται αυστηρά.

Αναφερόμενος στη δική του σχέση με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ο Τραμπ τόνισε ότι είχε σημαντική στήριξη από το λεγόμενο «gay vote». «Νομίζω ότι τα πήγα πολύ καλά με το gay vote. Κανένας Ρεπουμπλικανός δεν έχει πάρει το ποσοστό που πήρα εγώ και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό», δήλωσε, εκτιμώντας ότι ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι από τη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, σχολίασε την αντίφαση που, όπως είπε, υπάρχει σε ομάδες ακτιβιστών που στηρίζουν την παλαιστινιακή πλευρά. «Όταν βλέπω “Gays for Palestine”, αλλά εκεί σκοτώνουν τους γκέι τους εκτελούν αμέσως. Τους ρίχνουν από κτίρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε στο τραγούδι «YMCA» των Village People, το οποίο χρησιμοποιούσε στις δημόσιες εμφανίσεις του. Όπως είπε, «έπαιζα τον λεγόμενο “εθνικό ύμνο των γκέι” ως μουσική εξόδου στις συγκεντρώσεις μου και νομίζω ότι αυτό βοήθησε».