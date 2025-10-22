Περισσότεροι από 700 επιστήμονες, πολιτικές προσωπικότητες, επιχειρηματίες και διασημότητες –ανάμεσά τους οι Στιβ Μπάνον και Γκλεν Μπεκ, γνωστές φιγούρες της αμερικανικής δεξιάς– ζητούν την άμεση παύση των ερευνών για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) που θα μπορούσε να ξεπεράσει τις ανθρώπινες ικανότητες, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για την ανθρωπότητα.

Σε ανακοίνωση του Future of Life Institute (Ινστιτούτο για το Μέλλον της Ζωής), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρεται: «Ζητούμε να σταματήσει η ανάπτυξη μιας υπερνοημοσύνης όσο δεν υπάρχει επιστημονική συναίνεση ότι αυτή θα μπορούσε να κατασκευασθεί με τρόπο ελεγχόμενο και ασφαλή και όσο δεν υπάρχει υποστήριξη για κάτι τέτοιο εκ μέρους του πληθυσμού». Το Ινστιτούτο προειδοποιεί τακτικά για τις πιθανές επιβλαβείς συνέπειες της ΤΝ.

Μεταξύ των υπογραφόντων συγκαταλέγονται εξέχουσες προσωπικότητες της επιστήμης, όπως ο Τζέφρι Χίντον, νομπελίστας Φυσικής το 2024, ο Στιούαρτ Ράσελ, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, και ο Γιόσουα Μπέντζιο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ιδρυτής της Virgin, και ο Στιβ Βόζνιακ, συνιδρυτής της Apple. Ανάμεσα στις πολιτικές προσωπικότητες βρίσκονται ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και η Σούζαν Ράις, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας επί Μπαράκ Ομπάμα. Από τον θρησκευτικό χώρο συμμετέχει ο Πάολο Μπενάντι, σύμβουλος του Πάπα και ειδικός του Βατικανού για την ΤΝ, ενώ την πρωτοβουλία στηρίζουν και διασημότητες όπως ο τραγουδιστής will.i.am, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Ανησυχία και πολιτικές προεκτάσεις

Η συμμετοχή προσώπων όπως ο Μπάνον, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για την ΤΝ στους κόλπους της λαϊκιστικής δεξιάς, σε μια περίοδο που στελέχη με δεσμούς με τη Σίλικον Βάλεϊ αναλαμβάνουν καίριους ρόλους στη ρεπουμπλικανική κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ. Οι Μπάνον και Μπεκ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η συζήτηση για την υπερνοημοσύνη

Οι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας επιδιώκουν την ανάπτυξη της λεγόμενης γενικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI), η οποία θα διαθέτει διανοητικές ικανότητες ισάξιες με του ανθρώπου, καθώς και της υπερνοημοσύνης, που θα τις ξεπερνά. Ο Σαμ Άλτμαν, επικεφαλής της OpenAI, έχει δηλώσει ότι η υπερνοημοσύνη μπορεί να επιτευχθεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Μαξ Τέγκμαρκ, πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Μέλλον της Ζωής, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «λίγο ενδιαφέρει αν θα είναι σε δύο ή σε δεκαπέντε χρόνια, το να κατασκευασθεί ένα τέτοιο πράγμα είναι απαράδεκτο», υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να προχωρούν τέτοιες έρευνες χωρίς σαφές κανονιστικό πλαίσιο.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «μπορούμε να είμαστε υπέρ της δημιουργίας πιο ισχυρών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, για παράδειγμα για να ιαθεί ο καρκίνος, όντας παράλληλα εναντίον της υπερνοημοσύνης».

Διεθνείς πρωτοβουλίες

Η κίνηση αυτή έρχεται έναν μήνα μετά τη δημοσιοποίηση επιστολής ερευνητών και στελεχών του τομέα της ΤΝ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία ζητούσε τη σύναψη «διεθνών συμφωνιών πάνω στις κόκκινες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη» ώστε να αποφευχθούν καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα.