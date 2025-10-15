Υπάρχουν άνθρωποι που, όταν μιλούν, αξίζει να σωπάσεις και να ακούσεις. Ένας από αυτούς, στον τεχνολογικό κόσμο, είναι ο Bill Gates. Ο συνιδρυτής της Microsoft πιστεύει ακράδαντα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απειλή, αλλά η απαρχή μιας νέας εποχής. Όπως έχει γράψει στο προσωπικό του ιστολόγιο Gates Notes*

, τα τελευταία χρόνια ήταν μόνο η αρχή — «η περίοδος γνωριμίας» με την τεχνολογία που θα αλλάξει τα πάντα.

Το βασικό ερώτημα όμως παραμένει: ποιος θα κρατήσει τη δουλειά του όταν η ΑΙ γίνει πανίσχυρη; Ο Gates δίνει μια απάντηση γεμάτη ρεαλισμό και αισιοδοξία. Δεν μιλά για μηχανές που θα αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, αλλά για εργαλεία που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα και ίσως, στο μέλλον, να μειώσουν ακόμη και το ωράριο εργασίας.

Παρόλα αυτά, αναγνωρίζει ότι η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης θα αλλάξει ριζικά εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Υπάρχουν όμως τρεις τομείς που –σύμφωνα με τον ίδιο– θα αντέξουν περισσότερο στον χρόνο:

– Επαγγέλματα που σχετίζονται με την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές οι δουλειές απαιτούν ανθρώπινες ικανότητες που η ΑΙ δεν μπορεί να μιμηθεί: δημιουργικότητα, κοινωνική ευφυία, προσαρμοστικότητα. Επίσης, ο άνθρωπος θα παραμένει αναντικατάστατος στη βελτίωση, ανάπτυξη και εποπτεία των συστημάτων αυτών.

– Ειδικοί στην ενέργεια. Με τον πλανήτη να αγωνίζεται ενάντια στην κλιματική αλλαγή, η μετάβαση σε καθαρές πηγές θα κρατήσει ζωντανή τη ζήτηση για επιστήμονες που κατανοούν την ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η ΑΙ μπορεί να προβλέπει, αλλά χρειάζεται τον άνθρωπο να επιβεβαιώνει και να αποφασίζει.

– Βιοεπιστήμονες. Ο Gates βλέπει τη βιολογία ως «την επιστήμη του καιρού μας». Οι νέες ασθένειες, οι πανδημίες και η ανάγκη για εξατομικευμένες θεραπείες θα καταστήσουν τους βιολόγους και γενετιστές πρωταγωνιστές των δεκαετιών που έρχονται.

Η οπτική του Gates δεν είναι ανησυχητική αλλά μεταμορφωτική: η ΑΙ δεν έρχεται να πάρει τη δουλειά, αλλά να την αλλάξει. Εκείνοι που θα επιμείνουν στη γνώση, στη δημιουργικότητα και στην ανθρώπινη επαφή, θα έχουν πάντα θέση στον κόσμο που ξημερώνει.