Η Τράπεζα της Αγγλίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη ραγδαία άνοδο των αποτιμήσεων στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), προειδοποιώντας ότι οι υπερβολικές προσδοκίες ενδέχεται να προκαλέσουν μια βίαιη διόρθωση στις αγορές. Στην τριμηνιαία έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου τονίζει πως οι αποτιμήσεις των εταιρειών AI «φαίνονται υπερβολικά διογκωμένες», παραπέμποντας στη φούσκα των dot-com στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Οι οικονομολόγοι της Τράπεζας επισημαίνουν ότι τα ποσοστά τιμής προς κέρδη σε εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που καθιστά τον τομέα ευάλωτο σε απότομες αλλαγές των επενδυτικών προσδοκιών. Η υπερσυγκέντρωση κεφαλαίων στα μεγάλα χρηματιστηριακά δείκτες της Wall Street σημαίνει ότι μια πιθανή πτώση στις μετοχές της AI θα μπορούσε να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε εκατομμύρια επενδυτές παγκοσμίως.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) συμμερίζεται τις ίδιες ανησυχίες, κάνοντας λόγο για «πιθανό απότομο τέλος της σημερινής ηρεμίας των αγορών». Οι ειδικοί σημειώνουν πως πιθανοί παράγοντες αστάθειας είναι οι ελλείψεις σε κρίσιμες πρώτες ύλες και εξαρτήματα για την παραγωγή τεχνολογιών AI, καθώς και η επιβράδυνση των τεχνολογικών εξελίξεων που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου.

Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποιεί ότι μια χρηματιστηριακή διόρθωση θα επηρέαζε αρχικά τους επενδυτές, αλλά θα είχε άμεσο αντίκτυπο στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις της Βρετανίας, περιορίζοντας τη ρευστότητα και επιβαρύνοντας τις συνθήκες δανεισμού.

Πέρα από τις αγορές, το Λονδίνο παρακολουθεί με ανησυχία και τις πολιτικές πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο ίδιο έγγραφο, η Τράπεζα αναφέρει πως η αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) δημιουργεί επιπλέον κινδύνους. «Μια ξαφνική αλλαγή στην αντίληψη για την αξιοπιστία της Fed θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη ανατίμηση των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων και να προκαλέσει παγκόσμιες επιπτώσεις», αναφέρει η έκθεση.

Η Βρετανική Κεντρική Τράπεζα υπογραμμίζει ότι η διεθνής χρηματοπιστωτική σταθερότητα εξαρτάται από τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στην ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών. Όπως προειδοποιεί, οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτό το πλαίσιο – σε συνδυασμό με την υπερθέρμανση των αγορών τεχνολογίας – θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια νέα περίοδο αναταραχής στα παγκόσμια χρηματιστήρια.