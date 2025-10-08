Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αναδεικνύεται στον νέο στρατηγικό εταίρο των επιχειρήσεων απέναντι στη γραφειοκρατία και τη φορολογική πολυπλοκότητα της ψηφιακής εποχής. Η οικονομία των πλατφορμών —με παραδείγματα όπως Airbnb, Uber και Deliveroo— έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε υπηρεσίες, αλλά και έχει δημιουργήσει ένα φορολογικό γρίφο: ποιος είναι τελικά υπεύθυνος για την είσπραξη και απόδοση του ΦΠΑ;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να απαντήσει μέσα από τη νέα πρωτοβουλία ViDA (VAT in the Digital Age), η οποία μεταβάλλει ριζικά το τοπίο. Η μεταρρύθμιση προβλέπει ότι σε βασικούς τομείς, όπως η φιλοξενία και οι μεταφορές, η ίδια η πλατφόρμα —και όχι ο ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών— θα φέρει την ευθύνη είσπραξης και απόδοσης του ΦΠΑ. Πρόκειται για μια αλλαγή που αυξάνει θεαματικά τη διοικητική ευθύνη των ψηφιακών επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες ανάγκες για ακρίβεια, συμμόρφωση και διαφάνεια.

Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η τεχνολογία προσφέρει μια καθοριστική απάντηση: ψηφιακοί βοηθοί φορολογίας βασισμένοι στην ΤΝ. Συστήματα όπως το VATgpt, που ανέπτυξε η εταιρεία Allyon ETL, λειτουργούν ως εικονικοί φοροτεχνικοί, διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο. Επεξεργάζονται αυτόματα τη φορολογική νομοθεσία, ερμηνεύουν τους κανόνες ΦΠΑ και δίνουν ακριβείς, άμεσες και νομικά τεκμηριωμένες απαντήσεις σε επιχειρήσεις και συμβούλους.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του VATgpt, «ο στόχος είναι να δημοκρατικοποιηθεί η πρόσβαση στη φορολογική γνώση και να μειωθούν τα λάθη στις δηλώσεις ΦΠΑ». Η εφαρμογή της ΤΝ επιτρέπει στις εταιρείες να λαμβάνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, να μειώνουν το ρίσκο φορολογικών παραβάσεων και να εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο από επαναλαμβανόμενες διαδικασίες.

Η τάση αυτή δεν είναι απλώς τεχνολογική, αλλά στρατηγική. Οι φοροτεχνικοί μπορούν πλέον να επικεντρωθούν σε ανώτερης αξίας υπηρεσίες συμβουλευτικής, ενώ οι επιχειρήσεις ενισχύουν τη φορολογική τους συμμόρφωση και την ανθεκτικότητά τους σε έναν ολοένα πιο απαιτητικό κανονιστικό χάρτη.

Η είσοδος της ΤΝ στο πεδίο της φορολογίας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον δημοσιονομικό έλεγχο και τη λογιστική. Σε έναν κόσμο όπου η ψηφιοποίηση και οι φορολογικοί κανόνες εξελίσσονται ταχύτατα, η μορφή του «ψηφιακού φορολογικού συμβούλου» φαίνεται πως ήρθε για να μείνει — ως εγγύηση διαφάνειας, αποτελεσματικότητας και προσαρμογής στο μέλλον της οικονομίας.