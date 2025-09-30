Μεγάλο κύκλωμα το οποίο φέρεται να εξαπατούσε το ελληνικό δημόσιο με εικονικά τιμολόγια και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ εξάρθρωσε η Αστυνομία μετά από πολύμηνη έρευνα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 18 άτομα και εξετάζεται η εμπλοκή συνολικά 73 προσώπων, ενώ οι έρευνες στα σπίτια και στα γραφεία των κατηγορουμένων συνεχίζονται. Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει τουλάχιστον 350 εικονικές εταιρείες και εξέδιδε εικονικά τιμολόγια με σκοπό την είσπραξη ΦΠΑ και την επιστροφή φόρου. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι πρόσωπα με διαφορετικές ιδιότητες, από λογιστές και υποψήφιο δήμαρχο, έως υδραυλικούς, εργαζόμενους και άτομα που εμφανίζονται ως άνεργοι και φέρονται να ζούσαν από τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται και 52χρονος πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων και δημοτικός σύμβουλος στον δήμο της περιοχής, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως ένας από τους ηγετικούς παράγοντες της υπόθεσης. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) έχουν έως τώρα κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά.