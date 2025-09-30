Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Η επιχείρηση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ .

της . Οι δράστες δρούσαν μέσω εμπορικών συναλλαγών, διαπράττοντας απάτες με επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατήσεις φόρου.

και παρακρατήσεις φόρου. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα , ανάμεσά τους και λογιστές.

, ανάμεσά τους και λογιστές. Έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Πιο αναλυτικά

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου 2025 εκτεταμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Στόχος της αστυνομικής επιχείρησης είναι η εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος, τα μέλη του οποίου φέρονται να εμπλέκονται σε απάτες που σχετίζονται με επιστροφές ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές καθώς και με παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν συλληφθεί συνολικά 17 άτομα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και λογιστές που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη δράση της οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έχουν κατασχεθεί ποσά που ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.