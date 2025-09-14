Σε νέα φάση εισέρχεται η υπόθεση διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου, για την οποία κατηγορούνται πέντε υπάλληλοι και δύο ιδιώτες για 13 αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ αυτών, για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο κατ’ εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα κ.ά.

Το αρχικό κύμα αποκαλύψεων από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε σε κατηγορίες για τουλάχιστον 34 διακριτές υποθέσεις παρανομιών, με πρωταγωνιστές υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης, μηχανικούς και ιδιώτες επιχειρηματίες. Τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Δημοκρατικής Ρόδου» τριμελές κλιμάκιο των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε στο νησί, συγκέντρωσε νέα στοιχεία και αναχώρησε την Παρασκευή, αφήνοντας πίσω του ανοιχτά ερωτήματα και προσδοκίες για νέες αποκαλύψεις.

Ο δεύτερος γύρος ερευνών

Οι τρεις αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων έφθασαν στη Ρόδο, προκειμένου να διερευνήσουν εκ νέου πλευρές του σκανδάλου, που δεν έχουν ακόμη φωτιστεί. Το επίκεντρο αυτής της δεύτερης έρευνας φαίνεται να αφορά αφενός εκκρεμείς δικογραφίες σχετικές με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο παραλιακό μέτωπο, αφετέρου νέα στοιχεία που φέρεται να κατέθεσε απόστρατος αξιωματικός, ο οποίος ήδη από το 2023 είχε αναδείξει προβλήματα στη λειτουργία της Πολεοδομίας.

Η αποστολή του κλιμακίου που ολοκληρώθηκε με την αναχώρησή του την Παρασκευή 12 ΣΖεπτεμβρίου, σηματοδοτεί την πρόθεση της υπηρεσίας να επανεξετάσει τις παραλείψεις του παρελθόντος και να διασταυρώσει νέα δεδομένα με το ογκώδες υλικό της βασικής δικογραφίας.

Οι επτά βασικοί κατηγορούμενοι και οι 21 απολογίες που έπονται

Στο κέντρο του σκανδάλου βρίσκονται επτά άτομα, πέντε υπάλληλοι της Πολεοδομίας Ρόδου και δύο ιδιώτες μηχανικοί. Πρόκειται για στελέχη που κατείχαν καίριες θέσεις: προϊσταμένους τμημάτων, υπαλλήλους με καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση αδειών και ιδιώτες, που κατά τις αρχές λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι κρίκοι.

Παράλληλα, 21 ακόμη άτομα –εργολάβοι, ξενοδόχοι, τεχνικοί και ιδιώτες– αναμένεται να απολογηθούν, καθώς φέρονται να συνέπραξαν μεμονωμένα ή συγκροτημένα σε δωροδοκίες, ψευδείς βεβαιώσεις και συγκάλυψη παρανομιών.

Το οργανωμένο μοντέλο διαφθοράς

Η δικογραφία σκιαγραφεί ένα δομημένο κύκλωμα με σαφή ιεραρχία και ρόλους. Οι υπάλληλοι, κατά περίπτωση, δέχονταν αιτήσεις εκτός προθεσμιών, επεξεργάζονταν φακέλους χωρίς πλήρη δικαιολογητικά, παραχωρούσαν προεγκρίσεις με ψευδή στοιχεία και παρέδιδαν έγγραφα έναντι χρηματικών ή άλλων ανταλλαγμάτων.

Το μοντέλο αυτό φαίνεται να είχε παγιωθεί με την πάροδο ετών, δημιουργώντας ένα καθεστώς «παράλληλης διοίκησης», όπου οι νόμιμες διαδικασίες παρακάμπτονταν συστηματικά.

Οι 34 αποκαλυπτικές υποθέσεις

Οι πράξεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποτυπώνουν την έκταση της διαφθοράς. Ανάμεσά τους:

• Προέγκριση οικοδομικής άδειας με κενό φάκελο, ύστερα από παρέμβαση στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

• Δωροδοκία 5.000 ευρώ για την έκδοση άδειας σε μη άρτιο γήπεδο.

• Παράκαμψη χρονικών ορίων για τη βεβαίωση όρων δόμησης.

• Τροποποίηση εισήγησης σε πολεοδομικό συμβούλιο με οικονομικό αντάλλαγμα.

• Παροχή διαμονών σε ξενοδοχείο ως αντάλλαγμα για επίσπευση διαδικασιών.

• Έκδοση άδειας σε αγροτεμάχιο μη οικοδομήσιμο έναντι 6.000 ευρώ.

• Δωροδοκία 10.000 ευρώ για αναθεώρηση άδειας με ψευδή ημερομηνία.

• Διαγραφή προστίμου με αντάλλαγμα 30.000 ευρώ.

• Αναθεώρηση ληγμένης άδειας ξενοδοχείου έναντι 5.000 ευρώ.

• Πλαστογράφηση εγγραφών με στοιχεία πρώην υπαλλήλου.

• Εξυπηρέτηση αιτήσεων με μερική καταβολή ποσών.

• Αθέμιτες συμφωνίες για συγκάλυψη αυθαιρέτων.

• Παράδοση φακέλων με αντάλλαγμα από 100 έως 150 ευρώ.

• Έκδοση πλαστής άδειας ξενοδοχείου με αντάλλαγμα 5.000 ευρώ.

• Συμφωνία 25.000 ευρώ για τη διατήρηση αυθαιρέτων.

• Πλαστογραφία και έκδοση πλαστής άδειας με αντάλλαγμα 20.000 ευρώ.

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά των 34 υποθέσεων που έχουν αποτυπωθεί, σκιαγραφώντας μια συνεχή και πολύπλευρη παρανομία.