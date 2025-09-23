Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, τρία άτομα εντάχθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2025 σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη λαθρεμπορία αγαθών που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Οι εμπλεκόμενοι δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εισαγωγή, αποθήκευση και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και ενεργειακών προϊόντων στην ελληνική επικράτεια.

Κατά τις έρευνες, βρέθηκαν συνολικά 87 πλαστικές παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1.000 λίτρων έκαστη, γεμάτες αιθυλική αλκοόλη και ενεργειακά προϊόντα που προσομοιάζουν σε διαλύτες, ενώ κατασχέθηκαν και μηχανήματα για την άντληση και μεταφορά των υγρών.

Διακριτοί ρόλοι στην οργάνωση

Η Αστυνομία διαπίστωσε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν σαφείς και διακριτούς ρόλους:

46χρονος πρώτος εμπλεκόμενος: Απέκτησε αποθήκη σε απομονωμένη αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης , προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης των προϊόντων πριν τη διακίνησή τους.

46χρονος δεύτερος εμπλεκόμενος: Ήταν ιδιοκτήτης επικαθήμενου οχήματος που χρησιμοποιούνταν για τις μεταφορές και χειριζόταν εξοπλισμό , όπως ανυψωτικά μηχανήματα, χειροκίνητα παλετοφόρα και μηχανές απάντλησης υγρών.

41χρονος τρίτος εμπλεκόμενος: Συνδέεται με την παράτυπη ενοικίαση της αποθήκης μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού στη Βουλγαρία. Εμφανίζεται ως «αχυράνθρωπος», ιδιοκτήτης και διαχειριστής 97 εταιρειών διαφόρων τύπων.

Οι κατασχέσεις και ο εξοπλισμός

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στις 14 Ιουλίου, με τη συνδρομή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛΥΤ) Θεσσαλονίκης και της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, κατασχέθηκαν:

50 πλαστικές παλετοδεξαμενές με αιθυλική αλκοόλη συνολικής ποσότητας 48.450 λίτρων, από τις οποίες οι 29 βρίσκονταν έμφορτες σε επικαθήμενο ρυμουλκούμενο όχημα.

37 πλαστικές παλετοδεξαμενές με ενεργειακά προϊόντα που προσομοιάζουν σε διαλύτες, συνολικής ποσότητας 35.250 λίτρων.

Μηχανήματα και εξοπλισμό: ανυψωτικό μηχάνημα (CLARK), χειροκίνητο παλετοφόρο και μηχανή απάντλησης υγρών καυσίμων.

Το οικονομικό όφελος

Η εκτίμηση της αστυνομίας δείχνει ότι τα μέλη της οργάνωσης θα αποκόμιζαν παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τόσο από την αποφυγή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων όσο και από την εμπορική αξία των προϊόντων.

Σε βάρος των τριών ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της νομοθεσίας για την Οργάνωση της Αγοράς των Πετρελαιοειδών.