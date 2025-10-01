Ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Η δίωξη περιλαμβάνει κατά περίπτωση αδικήματα για:

– Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων

– Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργια και κατ εξακολούθηση

– Άμεση συνέργεια στην απάτη

– Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμενων φόρων

– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

– Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ

– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

– Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ

– Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

– Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή.

Πώς δρούσαν τα μέλη του κυκλώματος

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου. Η δράση της βασιζόταν στη σύσταση «εικονικών» εταιρειών και στην καταχώριση ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός Αττικής.

Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 18 μελών της οργάνωσης, ανάμεσά τους και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για αδικήματα όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και παραβάσεις της νομοθεσίας για ναρκωτικά και πυροτεχνήματα. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει οργάνωση με διαρκή δομή. Η ομάδα προχωρούσε σε συστηματικές φορολογικές απάτες, με στόχο την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές, είτε μέσω ΦΠΑ είτε μέσω παρακρατηθέντων φόρων εισοδήματος. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν ανύπαρκτες εταιρείες.

Η μεθοδολογία της οργάνωσης

Τα μέλη δήλωναν κοινές έδρες ή διευθύνσεις σε όμορες περιοχές, χωρίς να αναπτύσσουν πραγματική δραστηριότητα. Δεν υπέβαλαν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούσαν εργαζόμενους και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές και καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Οι δράστες αναρτούσαν «εικονικά» παραστατικά στις ηλεκτρονικές εφαρμογές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής. Με αυτό τον τρόπο έδιναν νομιμοφάνεια στις συναλλαγές τους. Σημαντικό ρόλο είχαν και λογιστές με ποινικό παρελθόν, που συνέβαλαν στη σύνταξη των «εικονικών» τιμολογίων.

Οι συναλλαγές που δήλωναν δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα, καθώς τα τιμολόγια δεν επαληθεύονταν από τραπεζικές κινήσεις. Όταν κάποια εταιρεία βρισκόταν υπό έλεγχο, η οργάνωση την αδρανοποιούσε και συνέχιζε τη δράση της μέσω άλλων «εικονικών» επιχειρήσεων.

Οικονομικό όφελος και ζημία του Δημοσίου

Κατά την περίοδο 2023-2025, η οργάνωση διαχειρίστηκε περισσότερες από 370 «εικονικές» εταιρείες. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται σε 4.957.276,27 ευρώ, ενώ εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου ύψους 3.771.005,32 ευρώ. Συνολικά, η ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται σε 12.132.695,20 ευρώ.

Οι έρευνες και τα ευρήματα

Οι αστυνομικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, λογιστικά γραφεία, κελί σωφρονιστικού καταστήματος, γραφεία σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και οχήματα. Με τη συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών, κατασχέθηκαν τραπεζικές επιταγές, πλήθος τιμολογίων, βιβλιάρια συναλλαγών, δύο περίστροφα, μαχαίρι τύπου στιλέτο, κυνηγετικό τυφέκιο, 652 δολάρια, 32 λίρες Αγγλίας, τραπεζικές κάρτες, σφραγίδες και το ποσό των 499.940 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.