Για τους κινδύνους που προκύπτουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη και πόσο ευάλωτη είναι στους χάκερς, προειδοποίησε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιτ.

Ο Σμιτ προειδοποίησε για «τα κακά πράγματα που μπορεί να κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη», όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου την περσμένη Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, αν η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πιο καταστροφική από τα πυρηνικά όπλα. «Υπάρχει πιθανότητα προβλήματος, που θα ενισχύεται εκθετικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη; Απολύτως», ξεκαθάρισε ο Σμιτ. Οι κίνδυνοι πολλαπλασιασμού της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι να πέσει η τεχνολογία στα χέρια «κακών παραγόντων» και την επαναχρησιμοποίηση και κακή χρήση της.

«Υπάρχουν ενδείξεις, ότι μπορείτε να πάρετε μοντέλα, κλειστά ή ανοιχτά, και να τα χακάρετε για να αφαιρέσετε τις δικλείδες ασφαλείας τους. Έτσι, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, μαθαίνουν πολλά πράγματα. Ένα κακό παράδειγμα θα ήταν να μάθουν πώς να σκοτώνουν κάποιον», είπε ο Έρικ Σμιτ. Τα συστήματα AI είναι ευάλωτα σε επιθέσεις, με πιο γνωστές μεθόδους τα prompt injections και το jailbreaking. Στην prompt injection επίθεση, οι χάκερ «κρύβουν» κακόβουλες εντολές μέσα στις προτροπές ή σε εξωτερικά δεδομένα (όπως ιστοσελίδες ή έγγραφα), ώστε να εξαπατήσουν το AI και να το κάνουν να εκτελέσει ενέργειες που δεν επιτρέπονται — όπως το να μοιραστεί ιδιωτικά δεδομένα ή να τρέξει επικίνδυνες εντολές. Το jailbreaking από την άλλη πλευρά, στοχεύει στο να παρακάμψει τους κανόνες ασφαλείας του μοντέλου, κάνοντάς το να παράγει απαγορευμένο ή και επικίνδυνο περιεχόμενο.

Το 2023, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, χρήστες βρήκαν τρόπο να παρακάμψουν τις οδηγίες ασφαλείας του chatbot. Δημιούργησαν ένα εναλλακτικό «προσωπείο» με το όνομα DAN (Do Anything Now), το οποίο «απειλούσε» το ChatGPT με διαγραφή, αν δεν υπάκουε. Η παραλλαγή DAN παρήγε απαντήσεις για παράνομες ενέργειες και ακόμη και εγκωμιαστικά σχόλια για τον Χίτλερ, αποκαλύπτοντας το πόσο εύκολο είναι να παραβιαστούν τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Σμιτ σημείωσε στο πλαίσιο αυτό, πως δεν υπάρχει ακόμη ένα διεθνές καθεστώς, για να ελέγξει τους κινδύνους της AI, όπως υπάρχει για τα πυρηνικά όπλα. Παρά τη ζοφερή προειδοποίηση πάντως, το πρώην υψηλόβαθμος στέλεχος της Google αισιοδοξεί για την Τεχνητή Νοημοσύνη γενικότερα, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία δεν λαμβάνει την δημοσιότητα που της αξίζει. «Έγραψα δύο βιβλία με τον Χένρι Κίσινγκερ σχετικά με αυτό το θέμα πριν πεθάνει και καταλήξαμε στην άποψη, ότι η άφιξη μιας εξωγήινης νοημοσύνης που δεν είναι ακριβώς όπως εμείς και λίγο πολύ υπό τον έλεγχό μας είναι πολύ σημαντική για την ανθρωπότητα, επειδή οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να βρίσκονται στην κορυφή της αλυσίδας. Νομίζω, ότι μέχρι στιγμής αυτή η θέση αποδεικνύει, ότι το επίπεδο ικανότητας αυτών των συστημάτων (ΑΙ) θα ξεπεράσει κατά πολύ αυτό που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι με την πάροδο του χρόνου», είπε ο Σμιτ.

«Τώρα, η σειρά GPT (μοντέλο βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη) (…) σου δίνει μια αίσθηση της δύναμης αυτής της τεχνολογίας. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι υποτιμημένη, όχι υπερτιμημένη, και ανυπομονώ να αποδειχθεί σωστός σε πέντε ή 10 χρόνια», πρόσθεσε.