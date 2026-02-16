Ο Λαμίν Γιαμάλ κατάφερε ξανά να συγκεντρώσει τα βλέμματα, αυτή τη φορά όχι για όσα κάνει με την μπάλα στα πόδια, αλλά για ένα αινιγματικό story στα social media. Ο 17χρονος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα δημοσίευσε μια φωτογραφία από σκοτεινό δωμάτιο, με φόντο τα φώτα της πόλης και στο επίκεντρο μια οθόνη υπολογιστή.

Στην οθόνη διακρινόταν ένα έγγραφο με τίτλο: «Κεφάλαιο 1: Η εσωτερική μου άβυσσος». Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε η φράση που φαινόταν στην αρχή του κειμένου: «Θα ήθελα να είμαι αυτό που όλοι θέλουν να είμαι». Η συγκεκριμένη πρόταση πυροδότησε συζητήσεις και εικασίες για το αν ο νεαρός σταρ ετοιμάζει κάποιο αυτοβιογραφικό project ή αν πρόκειται για μια πιο εσωτερική, εξομολογητική σκέψη.

Συνηθισμένος από μικρός στα φώτα της δημοσιότητας, ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα γνωρίζει πως κάθε του κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το αν πρόκειται για την αρχή ενός βιβλίου ή για μια δημιουργική στιγμή έμπνευσης παραμένει άγνωστο. Το σίγουρο είναι πως συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον, εντός και εκτός γηπέδων.