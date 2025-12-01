Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο συγκρίσεων με τον Λιονέλ Μέσι, κυρίως λόγω των εξαιρετικών επιδόσεών του στον αγωνιστικό χώρο, οι οποίες θυμίζουν τον Αργεντινό άσο.

Επιπλέον, η παρουσία του στην Μπαρτσελόνα, μία ομάδα συνυφασμένη με το όνομα του Μέσι, ενισχύει τις συγκρίσεις.

Παρά την αναγνώριση και τις συγκρίσεις με τον Μέσι, ο Λαμίν Γιαμάλ, σε συνέντευξή του στο CBS, τόνισε ότι δεν επιθυμεί να γίνει ο «νέος Μέσι». Αντίθετα, επιδιώκει να χαράξει τη δική του πορεία και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

«Είναι ο καλύτερος στην ιστορία. Και οι δύο ξέρουμε ότι δεν θέλω να είμαι ο Μέσι, και ο Μέσι ξέρει ότι δεν θέλω να είμαι αυτός. Θέλω να ακολουθήσω το δικό μου μονοπάτι, και αυτό είναι όλο».

Μεταξύ άλλων επίσης, ανέφερε:

«Το ποδόσφαιρο είναι τα πάντα για μένα. Είναι η πρώτη μου αγάπη και θα παραμείνει πάντα έτσι. Λατρεύω το ποδόσφαιρο γιατί είναι ένα από τα αθλήματα που τους βάζει όλους σε ίση βάση.

Είτε προέρχεσαι από πλούσια είτε από φτωχή οικογένεια, μέσα στο γήπεδο είσαι ίσος. Μπορείς να δημιουργήσεις πολλά συναισθήματα που εξαρτώνται μόνο από την παρουσία μιας μπάλας.

Νομίζω ότι είμαι ένας αθλητής του οποίου ο στόχος δεν είναι να σπάσει όλα τα παγκόσμια ρεκόρ, ή να σκοράρει ένα εκατομμύριο γκολ, ή να παίξει ένα εκατομμύριο αγώνες.

Είμαι ένας αθλητής που θέλει να διασκεδάζει και ελπίζω τα παιδιά να θέλουν να είναι σαν εμένα».

Barcelona soccer star Lamine Yamal is most closely associated with Barcelona icon Lionel Messi. Messi played for Barça from 2004 to 2021 and won eight Ballons d’Or, the award for the best soccer player of the season. https://t.co/UyWEYmWWLR pic.twitter.com/J6Fpd6Huh9 — 60 Minutes (@60Minutes) December 1, 2025

«Ποτέ δεν ένιωσα καμία πίεση και δεν νομίζω ότι θα τη νιώσω ποτέ. Οι γονείς μου αντιμετώπισαν πραγματική πίεση ως νέοι γονείς που μεγάλωναν ένα παιδί, και έπρεπε να διαχειριστούν την οικογένεια, το να εργάζονται, να το κάνουν ευτυχισμένο και να του αγοράζουν δώρα.

Έτσι, νιώθω ότι δεν μπορώ να νιώθω πίεση όταν παίζω ποδόσφαιρο. Απλώς προσπαθώ να το απολαύσω και να σκεφτώ ότι η οικογένειά μου και όλοι οι φίλοι μου έχουν περάσει κάτι πιο δύσκολο από εμένα όταν έπαιζα ποδόσφαιρο.

Στο τέλος της ημέρας εξαρτάται από τον καθένα. Όπως κι οι προσδοκίες. Ίσως κάποιοι άνθρωποι να έχουν χαμηλότερες ή υψηλότερες προσδοκίες από μένα, αλλά εγώ δεν έχω καμία προσδοκία.

Απλώς σκέφτομαι να παίξω και δεν θα θέσω καμία προσδοκία για τον εαυτό μου. Νομίζω ότι οι προσδοκίες είναι τελικά κακές.

Όταν τις πετυχαίνεις, μπορεί να νιώθεις ότι δεν έχουν απομείνει στόχοι και όταν δεν τις πετυχαίνεις, μπορεί να νιώθεις απογοητευμένος».

Barcelona soccer star Lamine Yamal says the best feeling in the world is getting the crowd to stand up and laugh at your opponents. https://t.co/vf6jGmpjxS pic.twitter.com/QQdswazmfD — 60 Minutes (@60Minutes) December 1, 2025

Όσον αφορά για την επιλογή του να εκπροσωπήσει την Ισπανία αντί του Μαρόκου δήλωσε:

«Βαθιά μέσα μου, σκεφτόμουν να παίξω με το Μαρόκο. Εκείνη την εποχή, το Μαρόκο είχε φτάσει στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αλλά τη στιγμή της αλήθειας, ποτέ δεν αμφέβαλλα. Με όλη την αγάπη και τον σεβασμό που έχω για το Μαρόκο, πάντα ήθελα να παίξω στο Euro και στην Ευρώπη.

Πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο παρακολουθείται περισσότερο και νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο διεθνές υψηλό επίπεδο. Και δόξα τω Θεώ, το έκανα αυτό.

Με φέρνει επίσης κοντά στο Παγκόσμιο Κύπελλο με πιθανότητες να το κερδίσω. Θα έχω πάντα αγάπη για το Μαρόκο, καθώς είναι και η χώρα μου. Μεγάλωσα όμως, στην Ισπανία και νιώθω επίσης ότι είναι η χώρα μου».

Για το ποια θα ήθελε να είναι η υπερδύναμή του είπε:

«Θα ήθελα να μπορώ να αλλάξω την κακή ημέρα των ανθρώπων. Αν κάποιος είναι λυπημένος και έρθει στον αγώνα, με παρακολουθήσει, η μέρα του βελτιώνεται και γυρίζει σπίτι πιο χαρούμενος από ό,τι ήταν».

Ενώ για το γεγονός πως δεν ζει μία φυσιολογική ζωή όπως κάθε 18χρονος ανέφερε:

«Ένα παιδί 18 χρονών σχολάει από το σχολείο και πάει σπίτι. Εγώ πάω στην προπόνηση και τέσσερις παπαράτσι είναι στο σπίτι μου και με ρωτούν για τη ζωή μου.

Ανοίγω την τηλεόραση και είμαι στην τηλεόραση. Περπατώ στον δρόμο και βλέπω ένα παιδί να φοράει τη φανέλα μου. Θέλω να βγω για ένα ποτό και δεν μπορώ γιατί ο κόσμος θα με σταματήσει».