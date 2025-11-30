Θρίλερ στη Λιβαδειά, όπου ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 και έμεινε στους -2 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και ενώ έπαιζε με δέκα παίκτες από το 77’, μετά το ματς για την 12η αγωνιστική της Super League. Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε δυο φορές, με τους Κωστή (10’) και Βέρμπιτς (50’) αλλά απάντησε ο Οζντόεφ με δυο γκολ στο 45’ και στο 55’ αντίστοιχα.

Ο Γιακουμάκης είναι αυτός που λύτρωσε τον ΠΑΟΚ με το γκολ στο 90’.

Εκτός από του Γιακουμάκη, η νίκη φέρει και την υπογραφή του Παβλένκα. Ο Τσέχος γκολκίπερ με τρεις σωτήριες αποκρούσεις είχε μεγάλη συμβολή στην… απόδραση από τη Λιβαδειά.

Ο Φωτιάς (Πέλλας), ο οποίος ήταν στο VAR πήγε να βάλει… φωτιά στο ματς. Στο 77’ ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) σωστά απέβαλε τον Μεϊτέ και κακώς τον κάλεσε σε on field review. Βέβαια, ο Σιδηρόπουλος, σωστά, επέμεινε στην απόφασή του, καθώς η κόκκινη που έβγαλε ήταν ο ορισμός, για το μαρκάρισμα με τις τάπες του Μεϊτέ στον Κωστή.

Ο Λουτσέσκου ανακάτεψε την τράπουλα με τρεις αλλαγές στο 60’, με το ματς στο 2-2, ρίσκαρε για να πάρει τη νίκη. Μετά από αυτές, ο Ζίβκοβιτς πήγε αριστερά, ο Ντεσπόντοφ δεξιά και ο Τάισον πίσω από τον Γιακουμάκη. Ο Ρουμάνος έβγαλε τον Οζντόεφ που μετράει επτά γκολ σε 12 αγωνιστικές.

Το σοκ του 1-0

Ο ΠΑΟΚ είχε σουτ στο 2’ με τον Ζίφκοβιτς που έφυγε άουτ και ο Λεβαδειακός στο 9’ με τον ‘Οζμπολτ που είχε την ίδια κατάληξη. Το 1-0 έγινε στο 10’ με τον Κωστή, ο οποίος έγινε κάτοχος της μπάλας μετά από απόκρουση αμυντικών σε πλασέ του Βέρμπιτς.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε να πιέζει και στο 16’ ο Παβλένκα πρόλαβε και μάζεψε τη μπάλα προ του ‘Οζμπολτ, από γύρισμα του Τσάπρα. Ο ΠΑΟΚ σοκαρίστηκε από το 1-0 και οι παίκτες του έβγαζαν νεύρα.

Τα προβλήματα στην οργάνωση του ΠΑΟΚ και το καλό στήσιμο τη άμυνας του Λεβαδειακού είναι οι αιτίες που ο ΠΑΟΚ δεν έβγαζε επιθέσεις. Ο Λεβαδειακός προσπαθούσε να απειλήσει με αντεπιθέσεις.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στα τελευταία λεπτά του α’ μέρους και ισοφάρισε (1-1) στο 45’ με κεφαλιά του Οζντόεφ, ενώ η μπάλα βρήκε και στο κεφάλι του ‘Οζμπολτ και κατέληξε στα δίχτυα. Το 1-1 ξεκίνησε από κόρνερ του Ιβανούσετς.

Γρήγορη απάντηση, Γιακουμάκης και Παβλένκα

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Λεβαδειακός έκανε το 2-1, με πλασέ του Βέρμπιτς, μετά από σέντρα του Παλάσιος (50’). Ο Βέρμπιτς ήταν αφύλακτος.

Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά ο ΠΑΟΚ απάντησε νωρίς, ξανά με τον Οζντόεφ. Το 2-2 στο 55’ μετά από κεφαλιά του Λόβρεν και εκτέλεση κόρνερ.

Ο Λεβαδειακός έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 58’ όταν ο Παβλένκα είπε «όχι» στον ‘Οζμπολτ. Στο 60’ ο Λουτσέσκου έκανε τριπλή αλλαγή.

Στο 77’ ο ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα παίκτες καθώς ο Σιδηρόπουλος, σωστά, έβγαλε κόκκινη κάρτα στον Μεϊτέ, ο οποίος μάρκαρε με τις τάπες τον Κωστή. Σωστά δεν άλλαξε απόφαση όταν κλήθηκε στο VAR.

Στο 89’ ο Παβλένκα είπε πάλι «όχι» στον ‘Οζμπολτ και στο 90’ ο Γιακουμάκης έκανε το 3-2 με πλασέ του Γιακουμάκη και μετά από κάθετη πάσα του Τάισον. Ο Λεβαδειακός πίεσε και στο 90+4’ ο Παβλένκα σταμάτησε και τον Πεντρόσο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο… σέντερ φορ Οζντόεφ. Τα έχασε ο ΠΑΟΚ και τις δυο φορές που ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ. Όμως, ο Οζντόεφ αν και μέσος είχε την ψυχραιμία να βγαίνει μπροστά και κατάφερε να κάνει το 1-1 και το 2-2. Ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα στην ανάπτυξη, με απόντες τους Κωνσταντέλια, Πέλκα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Γιακουμάκης. Ενας αθόρυβος σέντερ φορ που λύτρωσε το ΠΑΟΚ στο 90’. Δεν σκοράρει μόνο αλλά κάνει μεγάλη δουλειά στο γήπεδο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ ξεκίνησε από δώρο του Τσοκάι. Ο παίκτης του Λεβαδειακού έχασε τη μπάλα λίγο μετά τη μεσαία γραμμή και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον Τάισον που έκανε την ασίστ στον Γιακουμάκη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σωστός σε όλα ο Σιδηρόπουλος. Αναμφισβήτητη η κόκκινη κάρτα στον Μεϊτέ και σωστά δεν έδωσε το πέναλτι που ζήτησε ο ΠΑΟΚ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Κακώς ο απαράδεκτος Φωτιάς φώναξε στο VAR τον Σιδηρόπουλο για την αποβολή του Μεϊτέ, καθώς ήταν ο ορισμός της κόκκινης κάρτας και έπρεπε να στηρίξει την απόφαση του Σιδηρόπουλου. Ο Φωτιάς στο 64’ εξέτασε πέναλτι σε χέρι του Λιάγκα, μετά από σουτ του Τάισον και σωστά θεώρησε ότι ήταν σε φυσιολογική θέση. Νωρίτερα, εξετάστηκε για οφσάιντ το 2-2 του ΠΑΟΚ, όμως μέτρησε κανονικά.

ΣΚΟΡΕΡ: 10’ Κωστή, 50’ Βέρμπιτς – 45’ 55’ Οζντόεφ, 90’ Γιακουμάκης

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή (92′ Μανθάτης), Τσόκαϊ, Παλάσιος, Μπάλτσι (66′ Τσιμπόλα), Βέρμπιτς (83′ Πεντρόσο), Όζμπολτ.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα (60′ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (60′ Μπάμπα), Οζντόεφ (73′ Μπιάνκο), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (60′ Ντεσπόντοφ, 82′ Καμαρά), Τάισον, Γιακουμάκης.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

7/12: ΠΑΟΚ-Αρης (19:30)

7/12: Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός (17:00)