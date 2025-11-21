Ο Λαμίν Γιαμάλ μετά την παραλαβή του «βραβείου Ντι Στέφανο» από τη Marca για τον κορυφαίο παίκτη της περσινής σεζόν, μίλησε για τη δίψα και τις φιλοδοξίες που τον χαρακτηρίζουν. Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα επικράτησε σε ψηφοφορία που περιλάμβανε μεγάλα ονόματα όπως οι Εμπαπέ και Βινίσιους, αλλά και συμπαίκτες του μεταξύ των οποίων οι Πέδρι και Ραφίνια. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικές ατομικές διακρίσεις, τις οποίες αντιμετωπίζει ως ανταμοιβή για την προσπάθεια συνολικά της ομάδας.

«Τα ατομικά βραβεία αποδεικνύουν πως ζήσαμε μια εξαιρετική χρονιά» ανέφερε, εξηγώντας πως η επιτυχία του γεμίζει χαρά και του προσφέρει κίνητρο για να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά.

Ο Γιαμάλ εμφανίστηκε ενθουσιασμένος και με την επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νόου, υπογραμμίζοντας ότι οι φίλαθλοι θα αποτελέσουν τεράστια ώθηση για το υπόλοιπο της σεζόν, ιδιαίτερα μετά την προσωρινή παρουσία στο Μοντζουίκ.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Lamine Yamal has been awarded the Di Stefano award by Marca as the 2024/2025 La Liga Player of the Season. pic.twitter.com/H7CfWnj7VF — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 21, 2025

Η φιλοδοξία του, πάντως, είναι αυτό που τον ξεχωρίζει. Ο 18χρονος στάθηκε στη δική του προσωπική στόχευση, δηλώνοντας πως δεν επιδιώκει απλώς μία Χρυσή Μπάλα, αλλά πολλές μέσα στην καριέρα του. Με την Μπαρτσελόνα, με την εθνική Ισπανίας και με τις ατομικές διακρίσεις που κυνηγά, βλέπει το 2026 ως μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Όταν ρωτήθηκε τι προτεραιότητα έχει ανάμεσα στη La Liga, το Champions League, το Παγκόσμιο Κύπελλο και τη Χρυσή Μπάλα, ήταν ξεκάθαρος:

«Τα θέλω όλα. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα πετύχουμε».