Ο Μουνίρ Νασράουι, πατέρας του νεαρού αστέρα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, έχει γίνει σχεδόν τόσο γνωστός για τις δηλώσεις του όσο και ο γιος του για το ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Σε μια ακόμη ειλικρινή συνέντευξη, ο Νασράουι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, μιλώντας ανοιχτά για το παρελθόν του, την τωρινή του ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η αναζήτηση εργασίας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στα παλιά του χρόνια:

«Παλιά έψαχνα δουλειά στις κατασκευές και δεν υπήρχε τίποτα διαθέσιμο. Τώρα, αν ψάξεις, σου δίνουν δουλειά, αλλά οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν. Πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να προσπαθούν, να γίνουν κάτι. Η επιτυχία δεν έρχεται μένοντας άπραγος».

Η δήλωση που προκάλεσε περισσότερο θόρυβο αφορά τη στήριξή του από τον γιο του:

«Ναι, ζώ από τον γιο μου! Σε ευχαριστώ, παιδί μου, θα είμαι πάντα ευγνώμων».

Παρά την οικονομική εξάρτησή του, ο Νασράουι τονίζει ότι δεν μένει με σταυρωμένα χέρια:

«Ο γιος μου δεν χρειάζεται να με βάλει σε γηροκομείο. Μαζεύω χαρτόκουτα στη Βαρκελώνη και τα πουλάω για 8 σεντς το κιλό. Δεν ντρέπομαι για τη δουλειά μου».

