Ο Λαμίν Γιαμάλ έδειξε την άνεσή του μπροστά στην κάμερα, αποκαλύπτοντας παράλληλα τον αγαπημένο του χαρακτήρα από τη σειρά: τον Zygarde, τον οποίο εκτιμά για τη δύναμη και την ικανότητά του να ξεπερνά κάθε αντίπαλο – χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζουν και το δικό του αγωνιστικό στιλ.
Ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα που έχει δημόσια δηλώσει την αγάπη του για τα anime και την pop κουλτούρα, συμμετείχε με ενθουσιασμό στο επετειακό concept των Pokémon, τονίζοντας πως η σειρά είχε μεγάλη σημασία για εκείνον από την παιδική του ηλικία.
Στο διαφημιστικό δεν συμμετείχε μόνο ο Γιαμάλ, αλλά και προσωπικότητες όπως η Lady Gaga, ο σπουδαίος οδηγός της Ferrari Σαρλ Λεκλέρ, ο κωμικός Trevor Noah και άλλοι.
What’s Your Favorite? 💛
Lady Gaga, Trevor Noah, Jisoo, Charles Leclerc, Lamine Yamal, Maitreyi Ramakrishnan, and Young Miko share their favorite Pokémon to kick off #Pokemon30!
Join the celebration: https://t.co/YRWJlOl1bF pic.twitter.com/3ZFbQD67zT
— Pokémon (@Pokemon) February 9, 2026