Εχθές βράδυ (20/11), ο Φράνκο Μασταντουόνο, 18χρονος νεαρός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, παραχώρησε συνέντευξη στο ισπανικό «Cadena SER». Ο ταλαντούχος Αργεντινός κλήθηκε να συγκρίνει τις επιδόσεις του με τον συνομήλικο του, Λαμίν Γιαμάλ, που ξεχωρίζει στην Μπαρτσελόνα και στην εθνική Ισπανίας ως ένα από τα πιο υποσχόμενα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Μασταντουόνο, που πρόσφατα εντάχθηκε στους Μαδριλένους και σταδιακά διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα της Ρεάλ, δεν απέκρυψε την εκτίμησή του για τον Γιαμάλ:

«Ο Λαμίν είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι σε καταπληκτική φόρμα και πραγματικά εντυπωσιάζει. Μόλις ήρθα στη Ρεάλ και ακόμα προσπαθώ να προσαρμοστώ. Ελπίζω σύντομα να φτάσω το επίπεδό του».