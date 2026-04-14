Συνεχίζεται και σήμερα η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε τμήματα των εθνικών οδών.

Στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών – Λαμίας υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών, ωστόσο παρατηρείται μποτιλιάρισμα στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, της Κηφισιάς και τις Μεταμόρφωσης, τόσο λόγω της επιστροφής όσο και λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν νωρίτερα.

Στο λιμάνι του Πειραιά αναμένονται σήμερα, Τρίτη του Πάσχα, να αφιχθούν 19 πλοία από τα νησιά του Αιγαίου και 36 από τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Αντίστοιχα, στο λιμάνι του Λαυρίου φτάνουν οκτώ πλοία από τις Κυκλάδες, ενώ στη Ραφήνα αναμένονται δώδεκα αφίξεις.

Η επιστροφή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα συνεχιστεί με πιο ήπιους ρυθμούς έως την Παρασκευή. Οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα αναμένεται να επιστρέψουν το Σαββατοκύριακο, καθώς από τη Δευτέρα επαναλειτουργούν τα σχολεία.