O κυκλώνας Narelle «ζωγράφισε» τον ουρανό της Δυτικής Αυστραλίας με έντονο κόκκινο χρώμα δημιουργώντας ένα φαινόμενο που έγινε viral. Το φαινόμενο καταγράφηκε όταν ο τροπικός κυκλώνας πλησίαζε τις ακτές της περιοχής Shark Bay και του Pilbara.

Οι κάτοικοι παρατήρησαν τον ουρανό να παίρνει μια βαθιά, ανησυχητική απόχρωση του κόκκινου. Το Shark Bay Caravan Park ανάρτησε στο Facebook βίντεο με το σχόλιο: “Απίστευτα ανατριχιαστικό έξω, και τα πάντα είναι καλυμμένα με σκόνη. Ας ελπίσουμε ότι θα βρέξει αρκετά για να τα ξεπλύνει.”

Σύμφωνα με επιστήμονες, το φαινόμενο οφείλεται στους ισχυρούς ανέμους του κυκλώνα, που ανύψωσαν τεράστιες ποσότητες εδάφους πλούσιου σε οξείδιο του σιδήρου από την άνυδρη ενδοχώρα της Αυστραλίας. Τα μικροσωματίδια της σκόνης φιλτράρουν τα κοντύτερα μήκη κύματος του φωτός – το μπλε και το πράσινο – επιτρέποντας μόνο στις κόκκινες αποχρώσεις να περάσουν. Το αποτέλεσμα ήταν ένα έντονο κόκκινο φως, παρόμοιο με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που παρατηρούνται στον Άρη.

Η μετεωρολογική υπηρεσία AccuWeather δημοσίευσε σχετικά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας: “Όχι, αυτό δεν είναι φίλτρο! Ο ουρανός έγινε μια απόκοσμη κόκκινη σκιά στη Δυτική Αυστραλία, καθώς η σκόνη γέμισε την ατμόσφαιρα πριν από τον τροπικό κυκλώνα Narelle.”

Ένας ιστορικός κυκλώνας

Ο Narelle υπήρξε ένα εξαιρετικά σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο. Σχηματίστηκε κοντά στα νησιά Σολομώντα στις 16 Μαρτίου και πραγματοποίησε την πρώτη του προσγείωση στην ακτή του Cape York στην Κουίνσλαντ στις 20 Μαρτίου, ως κυκλώνας κατηγορίας 5, με ανέμους έως 225 χλμ/ώρα.

Στη συνέχεια διέσχισε τη Βόρεια Επικράτεια και την περιοχή Kimberley, πριν ενισχυθεί εκ νέου πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό και πλήξει τις ακτές της Δυτικής Αυστραλίας κοντά στο Exmouth στις 27 Μαρτίου, ως κυκλώνας κατηγορίας 3. Η τέταρτη προσγείωση, νότια του Coral Bay, προκάλεσε ανέμους άνω των 125 χλμ/ώρα και διακοπές ρεύματος σε περίπου 2.000 κατοικίες στο Exmouth και το Carnarvon, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπουργός Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών Kristy McBain.

Από τη δημιουργία του, ο κυκλώνας έχει διανύσει περισσότερα από 5.700 χιλιόμετρα, καθιστώντας τον μόλις την τρίτη καταιγίδα στην ιστορία που προσγειώθηκε σε τρεις διαφορετικές αυστραλιανές ακτές.

Οι συνέπειες και οι προειδοποιήσεις

Μέχρι το Σάββατο, ο Narelle είχε υποβαθμιστεί σε υποτροπικό χαμηλό, ωστόσο τα έκτακτα δελτία παρέμεναν σε ισχύ για τμήματα της νότιας Δυτικής Αυστραλίας. Ο Πρωθυπουργός Anthony Albanese χαρακτήρισε την πορεία του κυκλώνα «άνευ προηγουμένου», σημειώνοντας ότι «ένας κυκλώνας που προσγειώθηκε στο Cape York διέσχισε τη Βόρεια Επικράτεια, έφτασε στη Δυτική Αυστραλία και συνέχισε κατά μήκος της ακτής».

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι, αν και σπάνιο, το φαινόμενο της κόκκινης σκόνης δεν είναι πρωτόγνωρο. Παρόμοιο επεισόδιο είχε καταγραφεί το 2009, όταν ο ουρανός του Σίδνεϊ πήρε πορτοκαλί χρώμα. Ωστόσο, καθώς οι κυκλώνες εντείνονται και τα ηπειρωτικά τμήματα ξηραίνονται, προειδοποιούν ότι τέτοιες σκηνές ενδέχεται να γίνουν πιο συχνές στο μέλλον.