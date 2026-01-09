Κακοκαιρία πλήττει τις τελευταίες ώρες την Ήπειρο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Η έντονη βροχόπτωση έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στον ποταμό Καλαμά, όπου η συνεχής άνοδος της στάθμης προκαλεί ανησυχία για πιθανές υπερχειλίσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν τους κατοίκους των παραποτάμιων περιοχών να είναι σε επαγρύπνηση και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, ο όγκος του νερού αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ώρες, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία των πολιτών και των υποδομών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήδη έχει σημειωθεί υπερχείλιση, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας από το 8ο έως το 11ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεράιδας–Φιλιατών, στη Σκάλα Φιλιατών, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παραπλεύρων επαρχιακών δρόμων.

Από το απόγευμα παραμένει κλειστή και η πρόσβαση Ηγουμενίτσας–Φιλιατών στη συμβολή με την Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας–Ιωαννίνων, στο ύψος του ΚΤΕΟ, με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω του Παραποτάμου.

Τέλος, οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση και στο ύψος του φράγματος Ραγίου, όπου έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες κορμοί πλατάνων, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη ροή των υδάτων.