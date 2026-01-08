Βούλιαξε κυριολεκτικά η Ήπειρος από τις βροχοπτώσεις των δύο τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo και ενώ εξακολουθεί να βρέχει στην περιοχή.

Ο αθροιστικός υετός στα ορεινά της Ηπείρου ξεπέρασε τα 250 χιλιοστά. Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή του υετού στη χώρα έως τις 17:45 της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το δίκτυο αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo, καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη. Όπως φαίνεται σε αυτόν, την περισσότερη βροχή δέχτηκε ο σταθμός στον Καταρράκτη Άρτας (287 χιλιοστά), ενώ περισσότερα από 100 χιλιοστά καταγράφηκαν σε 25 σταθμούς.

Πλημμύρες, κατολισθήσεις, καθιζήσεις και χιονοπτώσεις

Κατολισθήσεις, καθιζήσεις, ζημιές σε δρόμους και δίκτυα ύδρευσης, διακοπές ρεύματος και μαζί χιονοπτώσεις που εκδηλώνονται από το πρωί της Πέμπτης, συνεχίζονται. Ο Λούρος είναι στα όρια της υπερχείλισης, ενώ ο Καλαμάς υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας. Από το Δίστρατο μέχρι τους Φιλιάτες και τα Τζουμέρκα τα προβλήματα διαδέχονται το ένα το άλλο.

Σχεδόν 30 μηχανήματα έργου παραμένουν σε διάφορα σημεία για αποχιονισμό, αλλά και για αποκαταστάσεις μετά από κατολισθήσεις και καθιζήσεις που σημειώνονται. Την ίδια ώρα γίνεται και ρίψη αλατιού, προκειμένου να περιοριστούν προβλήματα παγετού, καθώς αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Όσοι κινούνται στα ορεινά της Ηπείρου και ειδικά των Νομών Ιωαννίνων και Άρτας καλό θα είναι να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ενώ αν δεν υπάρχει λόγος οι μετακινήσεις καλό είναι να περιοριστούν.