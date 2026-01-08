Πλημμύρες, καθιζήσεις και μεγάλες ζημιές έχουν προκληθεί από το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τις τελευταίες ώρες περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας και νησιά του Αιγαίου.

Ισχυρές καταιγίδες έπλητταν καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας την Ροδόπη, δημιουργώντας χειμάρρους και βυθίζοντας δρόμους κάτω από το νερό. Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος, που οδηγούσε το τρακτέρ του, παρασύρθηκε από τον χείμαρρο στον οικισμό της Βέννας Ροδόπης και αναζητείται από χθες βράδυ.

Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» το Καλπάκι Ιωαννίνων

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» το Καλπάκι Ιωαννίνων, καταστρέφοντας ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα, με περίπου 40.000 κοτόπουλα, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και σε άλλες μονάδες της περιοχής. Αρκετές ζημιές προκλήθηκαν και στο στρατόπεδο Καλπακίου, όπου επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σκοπιές και άλλες εγκαταστάσεις. Λόγω της επικινδυνότητας, οι λιγοστοί φαντάροι που βρίσκονταν στο στρατόπεδο, μεταφέρθηκαν προληπτικά στα Ιωάννινα για λόγους ασφαλείας.

Νταλίκα ανετράπη από τους θυελλώδεις ανέμους σε περιφερειακό δρόμο λίγο έξω από το Ροδοτόπι Ιωαννίνων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Την ίδια ώρα, τα ορεινά του νομού έχουν ντυθεί στα λευκά. Οι κάτοικοι του κατάλευκου Μετσόβου, απολαμβάνουν τις βόλτες τους στους χιονισμένους δρόμους του γραφικού χωριού, με νέο κύμα χιονόπτωσης να αναμένεται τις βραδινές ώρες. Προβλήματα στους οδηγούς προκάλεσε ωστόσο η ομίχλη, που μείωσε αισθητά την ορατότητα. 40 μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν στα σημεία όπου έχουν αναφερθεί προβλήματα, τόσο για αποχιονισμό όσο και κατολισθήσεις.

Νέα προβλήματα στα Τζουμέρκα προκαλεί η κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις. Κατολισθήσεις και καθιζήσεις οδοστρωμάτων εντοπίζονται κυρίως στα χωριά Αμπελοχώρι, Μιχαλήτσι, Καλαρρύτες, Ματσούκι και Πράμαντα, όπου τουλάχιστον δέκα μηχανήματα δουλεύουν από νωρίς το πρωί για τον καθαρισμό των δρόμων.

Νεροποντή «έπνιξε» την Λεύκη Καστοριάς

Δύο ιχθυοτροφεία στην Λεύκη Καστοριάς πλημμύρισαν από υπερχείλιση των υδάτων, με τους ιδιοκτήτες να δίνουν μάχη για να σώσουν τις υποδομές και την παραγωγή τους. Παράλληλα, στον οικισμό Μανιάκοι νωρίς το πρωί έγινε διάσωση τεσσάρων σκύλων, με το νερό να έχει σχεδόν σκεπάσει τα ζωντανά.

Ισχυρές βροχές, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι στην Πελοπόννησο

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μία οδηγός στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, όταν ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή με αποτέλεσμα να σηκώσει στον αέρα το όχημά της. Ευτυχώς η γυναίκα εκτός από το τεράστιο σοκ που υπέστη, δεν τραυματίστηκε και απεγκλωβίστηκε από το αυτοκίνητό της λίγο μετά.

Πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν το Αίγιο και ευρύτερα την περιοχή της Αιγιάλειας από νωρίς το πρωί. Η χαλαζόπτωση είναι ιδιαίτερα έντονη, ενώ, οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα πτώσεις δέντρων.

Η θάλασσα εισέβαλε στην ξηρά στη Λήμνο – Απαγορευτικό απόπλου

Στην Λήμνο οι θυελλώδεις νοτιάδες έφεραν κυριολεκτικά τη θάλασσα στη στεριά, μετατρέποντας το οδόστρωμα σε προέκταση του λιμανιού της Μύρινας και δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας.

Σκηνές από θρίλερ έζησαν οι κάτοικοι της Κω με τους ανέμους να φτάνουν τα 9 μποφόρ, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Μεγάλο μέρος του παραλιακού τοιχίου του Καμαρίου αποκολλήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους.

Στην Αθήνα επέστρεψε η πρωινή πτήση για Σάμο, καθώς ήταν αδύνατη η προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού.

Την ίδια στιγμή, τα ισχυρά μποφόρ προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια των πλοίων με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια έχουν προσωρινά διακοπεί.

Το πέρασμα της έκανε και από την Αθήνα η κακοκαιρία, με ισχυρά μποφόρ να προκαλούν πτώσεις δέντρων στην Πλατεία Αμερικής και τη Νέα Μάκρη, καταστρέφοντας Ι.Χ.

Αυξημένη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι πολίτες, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων.