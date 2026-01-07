Σωρεία προβλημάτων έχουν ανακύψει στην Ήπειρο από το κύμα κακοκαιρίας που χτυπά και πάλι την περιοχή, με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας να έχει κινητοποιήσει 32 μηχανήματα έργου για την αντιμετώπισή τους.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στα Τζουμέρκα, στο Ζαγόρι, στο Πωγώνι και την Κόνιτσα, όπου σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι καταπτώσεις βράχων και χωμάτων διαδέχονται η μία την άλλη σε δεκάδες σημεία του οδικού δικτύου και όσοι κινούνται προς τις περιοχές αυτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μάλιστα λίγο πρις τις 9:00 το βράδυ της Τετάρτης ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου να προσέχουν στις μετακινήσεις τους. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα που έφθασε στα κινητά των κατοίκων: «Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της #Περιφέρειας_Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 7, 2026

H πτήση της Aegean που εκτελούσε στις 18:50 την Τετάρτη το δρομολόγιο Αθήνα-Ιωάννινα, δεν κατάφερε να προσεγγίσει λόγω ισχυρής καταιγίδας το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με το Forecast Weather φθάνοντας πάνω από τον Αμβρακικό και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, αναγκάστηκε να κάνει… στροφή και να επιστρέψει στο «Ελ. Βενιζέλος». Δεκάδες επιβάτες δεν κατάφεραν να αποβιβαστούν στα Ιωάννινα και πολλοί άλλοι έμειναν στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, αναζητώντας πλέον τρόπο να ταξιδέψουν οδικώς ή να διανυκτερεύσουν στην πόλη.

Η Πολιτική Προστασία παραμένει σε κατάσταση συναγερμού, ενώ επί ποδός είναι και οι υπηρεσίες των Δήμων. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στον ορεινό κορμό της Ηπείρου, παρότι η πρόγνωση της ΕΜΥ ανέφερε, ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι για την παραλιακή ζώνη. Οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.