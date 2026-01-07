Άστατος με ισχυρούς ανέμους και βροχές θα είναι αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ο καιρός, αλλά σταδιακά μέσα στην ημέρα τα φαινόμενα θα εξασθενούν και η πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει να γίνεται αισθητή. Εξαιτίας μάλιστα των ανέμων έχει ανακοινωθεί απαγορευτικό απόπλου για κάποια δρομολόγια από τη Ραφήνα, ενώ περαιτέρω ενημερώσεις αναμένονται και για τα δρομολόγια από Πειραιά.

Απαγορευτικά απόπλου από Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο Μύκονο

Απαγορευτικό απόπλου θα ισχύσει αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, για τα δρομολόγια από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και αυτά της επιστροφής προς τη Ραφήνα, λόγω πρόβλεψης για ισχυρούς ανέμους που αγγίζουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.», με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 07:50 από Ραφήνα προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο, καθώς και η επιστροφή του από Μύκονο στις 13:45.

Παράλληλα, ακυρώνονται και τα δρομολόγια του πλοίου «Andros Queen», τόσο από Μύκονο (07:35) προς Τήνο – Άνδρο – Ραφήνα, όσο και από Ραφήνα (17:30) προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.

Για τα δρομολόγια που ξεκινάνε από τον Πειραιά και έχουν ως προορισμό Τήνο και Μύκονο, μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάποια επίσημη ενημέρωση και αναμένεται νεότερη ανακοίνωση εντός της ημέρας.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις και να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για περαιτέρω πληροφορίες.