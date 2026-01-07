Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ο καιρός στη χώρα μας μπαίνει σε πιο χειμωνιάτικη φάση, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, εκτεταμένες βροχές αλλά και τοπικές χιονοπτώσεις.

Στη δυτική και τη βορειοανατολική Ελλάδα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες έως και τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές, ενώ στη συνέχεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, αλλά και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, αλλά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα της βορειοδυτικής χώρας.

Η αφρικανική σκόνη θα περιοριστεί στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Ισχυροί άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ, προκαλώντας θυελλώδεις ριπές κυρίως στα πελάγη.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και παγετός

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Συγκεκριμένα, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα φτάσει τους 11 με 13 και τοπικά 14°C, στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 7 με 9°C, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16°C και στο νότιο Αιγαίο έως 17 με 19°C. Από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, στην αρχή της ημέρας και γενικά έως το πρωί αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμως γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14°C, με την ελάχιστη θερμοκρασία να σημειώνεται τις βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, ωστόσο θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 12°C, με την ελάχιστη θερμοκρασία να σημειώνεται τις βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι λίγα και τοπικά. Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι.

Στη δυτική χώρα θα εμφανιστούν από το μεσημέρι τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με μέγιστες 8–10°C στα βόρεια και 11–14°C στις υπόλοιπες περιοχές και τοπικά 15–16°C στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Νωρίς το πρωί θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Σάββατο 10 Ιανουαρίου: Άστατος καιρός

Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει άστατος, κυρίως στα δυτικά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικά φαινόμενα, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές