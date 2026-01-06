Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου ο καιρός θα παραμείνει σε επιδείνωση, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν εκ νέου κυρίως τα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τοπικά τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, με μεγάλη ένταση και μεγάλη διάρκεια, διατηρώντας για ακόμη μία ημέρα το σκηνικό αστάθειας.

Περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα

Αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, με έμφαση σε Κέρκυρα και Λευκάδα, σε όλη την Ήπειρο, στη δυτική Στερεά Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ από το βράδυ τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Οι βροχοπτώσεις θα είναι όχι μόνο ισχυρές, αλλά και παρατεταμένες, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών προβλημάτων.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στις περιοχές έντασης θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, επηρεάζοντας την ποιότητα της ατμόσφαιρας στα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Θυελλώδεις νοτιάδες σε Ιόνιο και Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και νότια. Στο βόρειο Ιόνιο και στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, με εξαίρεση τα βορειοδυτικά, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί στους 19 με 21 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη τοπικά θα αγγίξει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, με λίγες ασθενείς βροχές, οι οποίες από το βράδυ θα ενταθούν τοπικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ, τοπικά έως 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με μερική ηλιοφάνεια, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές. Νωρίς το πρωί θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι από μεταβλητοί 2–3 μποφόρ θα στραφούν από το απόγευμα σε νότιους – νοτιοανατολικούς 4–6 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στα δυτικά και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά θα συνεχιστούν οι νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές έως τις πρωινές ώρες, με βαθμιαία εξασθένηση. Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν τοπικές βροχές αλλά και ανοίγματα με ήλιο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοδυτικά. Η αφρικανική σκόνη θα περιοριστεί στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς και βορειοδυτικούς 5 έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, και ιδιαίτερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με παγετό στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα επιμείνουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως από το μεσημέρι θα σημειωθεί σταδιακή βελτίωση. Στη δυτική χώρα θα εμφανιστούν από το μεσημέρι τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί τοπικά έως 7–8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα εμφανιστεί κατά τόπους παγετός.