Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, ημέρα των Θεοφανίων, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Τα φαινόμενα θα είναι έντονα κυρίως στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 7, ενώ στο βορειοανατολικό και το νότιο Αιγαίο από το βράδυ θα φτάσουν έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως τους 20 βαθμούς Κελσίου στα νότια.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, που το απόγευμα θα ενταθούν. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 μποφόρ, στα παράκτια έως 7. Θερμοκρασία από 9 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι νότιοι 4 με 6 και στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές από το μεσημέρι. Άνεμοι νότιοι 4 με 6, στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Άνεμοι νότιοι 5 με 7 και από το βράδυ στα νότια έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι 6 με 7 και από το βράδυ στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Αττική: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι νότιοι 4 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών από το μεσημέρι. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, βορειοανατολικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τοπικά ισχυρές. Μεταφορά αφρικανικής σκόνης και άνεμοι νότιοι 5 με 7, στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 22 βαθμούς στην Κρήτη.

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές στα δυτικά και βορειοανατολικά. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και τοπικά σε χαμηλότερα υψόμετρα της βορειοδυτικής χώρας. Πτώση θερμοκρασίας και παγετός στα βορειοδυτικά τη νύχτα.

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου: Τοπικές βροχές στο Αιγαίο και στα νοτιοανατολικά καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι. Θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση και παγετός στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Σάββατο 10 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στη δυτική χώρα, ενώ στην υπόλοιπη επικράτεια προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.