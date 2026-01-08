Κακοκαιρία σαρώνει και την Πάτρα, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Εκτός από τις έντονες βροχές, η πόλη δοκιμάζεται από χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους. Η ένταση της κακοκαιρίας έχει οδηγήσει σε πλημμύρες στην περιοχή του Ρίου, όπου οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στην Ακτή Δυμαίων, με σημαντικές ποσότητες νερού να έχουν καλύψει το οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, έντασης 8 έως 9 μποφόρ, παραμένει κλειστό το πορθμείο Ρίου–Αντιρρίου.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από το Σάββατο αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού.