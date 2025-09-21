Η ολλανδική αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και αεροβόλα όπλα για να διαλύσει βίαιες συγκρούσεις σε διαδήλωση κατά της μετανάστευσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Χάγη, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων συνελήφθησαν 30 άτομα, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Η διαδήλωση, που συγκέντρωσε χιλιάδες ανθρώπους και διοργανώθηκε από έναν ακτιβιστή της ακροδεξιάς, είχε ως αίτημα αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και αυξημένα μέτρα κατά των αιτούντων άσυλο, εν όψει των εθνικών εκλογών που θα διεξαχθούν σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα.

Ομάδες διαδηλωτών, κρατώντας ολλανδικές σημαίες και σημαίες ακροδεξιών οργανώσεων, συγκρούστηκαν βίαια με την αστυνομία, πετώντας πέτρες και μπουκάλια, όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο του τηλεοπτικού δικτύου NOS. Ένα αστυνομικό όχημα πυρπολήθηκε, ενώ μια ομάδα διαδηλωτών μπλόκαρε προσωρινά έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο σημείο της διαδήλωσης.

Παράλληλα, καταγράφηκαν φθορές σε παράθυρα της έδρας του κεντροαριστερού κόμματος D66. Ο ηγέτης του κόμματος, Rob Jetten, μέσω ανάρτησης στο X, καταδίκασε τα επεισόδια, επισημαίνοντας πως «δεν θα επιτρέψουμε στους εξτρεμιστές ταραξίες να μας στερήσουν την όμορφη χώρα μας».

Μικρότερη ομάδα διαδηλωτών κατευθύνθηκε προς το συγκρότημα του ολλανδικού κοινοβουλίου, το οποίο είναι περιφραγμένο λόγω εργασιών ανακαίνισης.

Ο λαϊκιστής Γκερτ Βιλντερς, πολιτικός και επικεφαλής του κόμματος που τάσσεται κατά της μετανάστευσης, κλήθηκε να μιλήσει στη συγκέντρωση, αλλά δεν παρέστη. Αντιθέτως, σε ανάρτησή του στο X καταδίκασε τη βία, χαρακτηρίζοντας «απολύτως απαράδεκτη» τη χρήση βίας κατά των αστυνομικών και αποκαλώντας τους ταραξίες «ηλίθιους».

Υπενθυμίζεται ότι η ολλανδική κυβέρνηση κατέρρευσε τον Ιούνιο, μετά την απόσυρση του ακροδεξιού κόμματος PVV, υπό την ηγεσία του Γκερτ Βίλντερς, από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Με πληροφοφίες από την Guardian