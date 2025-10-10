Ο Γκέερτ Βίλντερς, ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς, ανακοίνωσε την αναστολή της προεκλογικής του εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Οκτωβρίου. Η απόφαση ήρθε μετά την ενημέρωσή του ότι αποτελούσε στόχο της ίδιας ομάδας που σχεδίαζε επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ.

Όπως εξήγησε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Βίλντερς ενημερώθηκε από την ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών NCTV για την απειλή. Αν και, σύμφωνα με την υπηρεσία, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, ο ίδιος ανέφερε ότι έχει «κακό προαίσθημα» και αποφάσισε να «διακόψει όλες τις προεκλογικές του δραστηριότητες προς το παρόν».

Νωρίτερα, ο Βίλντερς είχε αρνηθεί την τελευταία στιγμή να συμμετάσχει σε ραδιοφωνικό ντιμπέιτ, επικαλούμενος τις πληροφορίες του βελγικού μέσου VTM Nieuws. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν ανάμεσα στους πολιτικούς που σχεδίαζαν να στοχοποιήσουν οι τρεις νεαροί άνδρες που συνελήφθησαν την Πέμπτη στην Αμβέρσα.

Το κόμμα του, το PVV, προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών. Ο Ολλανδός πολιτικός, γνωστός για τις αντιισλαμικές και αντιμεταναστευτικές του θέσεις, βρίσκεται υπό διαρκή αστυνομική προστασία από το 2004, καθώς έχει δεχθεί επανειλημμένα απειλές θανάτου.

Την Πέμπτη, η βελγική δικαιοσύνη ανακοίνωσε τη σύλληψη τριών ανδρών που φέρονται να σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ένας από τους στόχους τους ήταν ο πρωθυπουργός του Βελγίου. Ο Μπαρτ ντε Βέβερ δεν έχει σχολιάσει επισήμως την υπόθεση, ωστόσο εμφανίστηκε δημοσίως χαμογελαστός και ανάρτησε στο διαδίκτυο ένα χιουμοριστικό βίντεο με τον γάτο του, ρωτώντας τον αν γνωρίζει να κυνηγά drones.

Σύμφωνα με το VTM Nieuws, στους πιθανούς στόχους των υπόπτων περιλαμβανόταν επίσης η δήμαρχος της Αμβέρσας, Ελς φαν Ντόεσμπουργκ.