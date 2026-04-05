Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με το Predator στις «Εξελίξεις Τώρα».

Το «Βήμα της Κυριακής» και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκαλύπτουν έγγραφα που φαίνεται να έχουν συνταχθεί από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, από τα οποία προκύπτει ότι η Intellexa είχε ενταχθεί, μετά από εσωτερικές συνεννοήσεις και πιέσεις που φαίνεται να υπήρξαν και από υπουργικά στελέχη, σε μια κοινοπραξία καινοτόμων εταιρειών (κλάστερ), η οποία φιλοδοξούσε να πάρει ορισμένα κονδύλια για τη χρηματοδότησή του.

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας είναι ένα κέντρο που υπάγεται στην Αστυνομία, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα τελευταία 15-20 χρόνια.

Η εντολή αφορούσε το να συνεργαστεί με τη συγκεκριμένη κοινοπραξία, όπου ήταν η Intellexa μέσα, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η κοινοπραξία και να χρηματοδοτηθεί η ίδια μέσω αυτής, για να παράγουν ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, πρόληψης του εγκλήματος.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, φαίνεται να υποδείχθηκε σε συγκεκριμένο υπεύθυνο της κοινοπραξίας που είχε σχέση αποκλειστικά με την τεχνητή νοημοσύνη να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους της Intellexa. Στα έγγραφα περιγράφονται ραντεβού στο γραφείο του κ. Γιάννη Λαβράνου, ο οποίος είναι ένας εκ των τεσσάρων καταδικασμένων, και ραντεβού στα γραφεία της Intellexa με τους Ισραηλινούς. Σε αυτές τις συναντήσεις περιγράφεται ότι ήταν παρόντες και υπουργικά στελέχη. Η Intellexa φαίνεται λοιπόν από τα έγγραφα ότι μπήκε στη σχετική πρόταση και προτείνεται ως αναλυτής ήχου, εικόνας, χωρίς να προσδιορίζεται τι ακριβώς θα έκανε.

Παράλληλα, αποκαλύπτεται πως η εταιρεία αυτή, η κοινοπραξία, υπέγραψε και μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΥΠ. Και επιπλέον, όπως περιγράφει και το δημοσίευμα του «Βήματος», οι υπεύθυνοι του κλάστερ είπαν ότι σε κάποιους κύκλους συναντήσεων, πέρα από τα γραφεία του κ. Λαβράνου, είχαν επισκεφθεί και τα γραφεία του ΚΕΤΙΑΞ στην Αγία Παρασκευή και τους υποδείχθηκε ο χώρος που βρισκόταν το Predator.

«Όταν συμβλήθηκε το ΚΕΜΕΑ με την Intellexa ήξεραν πολύ καλά ότι η Intellexa πουλάει μόνο κατασκοπευτικό λογισμικό»

Σε αυτές τις αποκαλύψεις αναφέρθηκε μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» ο Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος θυμάτων Predator.

«Πλέον τα ψέματα, οι δικαιολογίες και τα στεγανά έχουν τελειώσει. Και μετά και από τη συγκλονιστική αποκάλυψη όλης της δημοσιογραφικής ομάδας του κ. Λαμπρόπουλου, αλλά και όσα θα προκύψουν τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι κάποιοι θα πρέπει απλά να απασχοληθούν με το πώς θα τους θυμόμαστε στο μέλλον. Το έγγραφο είναι συγκλονιστικό για τους εξής λόγους. Μιλάμε για το ΚΕΜΕΑ. Το ΚΕΜΕΑ είναι το Κέντρο Μελέτης Ασφάλειας, μια πολύ ευαίσθητη υπηρεσία. Είναι ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους σε θέματα ασφαλείας που εξειδικεύεται σε σύνορα, τρομοκρατία και κυβερνοασφάλεια. Για να μπει κάποιος εκεί πρέπει να υπάρχουν είτε συστάσεις είτε εγγυήσεις. Μιλάμε για μια υπηρεσία που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με την ΕΥΠ. Μιλάμε για μια υπηρεσία στην οποία δεν μπορεί να συμβληθεί κανένας τυχαίος. Έχουμε λοιπόν ένα συμβατικό κείμενο, το οποίο συνδέει την Intellexa με έναν πολύ ευαίσθητο κρατικό φορέα.

»Πρέπει να υπάρχουν και εγγυήσεις για να συμβληθείς με το ΚΕΜΕΑ. Ο διοικητής της είναι πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Για να συμβληθεί κάποιος μαζί της πρέπει να έχει γίνει έλεγχος ποια είναι αυτή η εταιρεία. Από αυτό καταλαβαίνετε ότι όταν συμβλήθηκε το ΚΕΜΕΑ με την Intellexa ήξεραν πολύ καλά ότι η Intellexa πουλάει μόνο κατασκοπευτικό λογισμικό. Κρατήστε επίσης το εξής και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ουσιαστικά περιγραφή του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator σε συμβατικό κείμενο. Γιατί αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά το κείμενο, θα διαπιστώσει ότι περιγράφεται η ύπαρξη μιας πλατφόρμας ανάλυσης πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων, των big data analytics. Είναι το προϊόν αυτό που ταυτοποιήθηκε στη δίκη του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Δικαστηρίου Αθηνών ως αναπόσπαστο κομμάτι του Predator.

»Να θυμίσω ότι τη στιγμή που η εταιρεία συμβαλλόταν με το ΚΕΜΕΑ, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ζητούσε χρηματοδότηση, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, την ίδια περίοδο τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2021 παγίδευε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Χρυσοχοΐδη και τον υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Γεωργιάδη. Την ίδια περίοδο που συμβαλλόταν με την υπηρεσία».

Απαντώντας στο εάν θα πρέπει να ενταχθεί αυτό το ρεπορτάζ στην έρευνα, είπε: Είναι δεδομένο ότι θα ενταχθεί. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει αντικείμενο της έρευνας που ούτως ή άλλως είναι σε εξέλιξη και νομίζω ότι καθαρίζει το τοπίο. Όπως προείπα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αυτά τα οποία θα βγουν στην επιφάνεια θα καθορίσουν την υστεροφημία κάποιου και όχι μόνο την ποινική τους πορεία. Η απόδειξη του κοινού κέντρου λειτουργίας μεταξύ ΕΥΠ και Predator είναι θέμα χρόνου να τεκμηριωθεί και με έγγραφα, πέρα από όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει και βρίσκονται ήδη στα χέρια των εισαγγελέων.