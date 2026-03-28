Η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο των υποκλοπών βρίσκεται στο «κόκκινο», μετά τη συνέντευξη του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA STORIES.

Ο ιδιοκτήτης της Intellexa – της εταιρείας που έφερε το παράνομο λογισμικό Predator στην Ελλάδα – δήλωσε ότι αρνείται να γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος», αφήνοντας αιχμές για κυβερνητικές ευθύνες, έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Το Μέγαρο Μαξίμου παραπέμπει τη συζήτηση στη Δικαιοσύνη, ενώ η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους, κάνοντας λόγο για παρακράτος.

Η πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας φαίνεται να άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, με το Μέγαρο Μαξίμου να επισημαίνει ότι «οι δίκες γίνονται στις δικαστικές αίθουσες». Η αντιπαράθεση αποκτά πλέον και θεσμικές διαστάσεις. «Το απόστημα έσπασε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση κατά του πρωθυπουργού.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης «σφυροκοπούν» την κυβέρνηση, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. «Μου είναι αδιανόητο να χαρακτηρίζεται ως “τοξικό” το θέμα των υποκλοπών. Ξαφνικά τέσσερις ιδιώτες αποφάσισαν να παρακολουθήσουν ανώτατους δικαστικούς, στρατιωτικούς, υπουργούς, είναι δυνατόν;», ανέφερε στο MEGA ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, θέτοντας ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας.

«Είναι επιτακτική η άμεση κλήση του Ταλ Ντίλιαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών», υπογράμμισε στα «Νέα Σαββατοκύριακο» ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος σχολίασε και το περιεχόμενο των δηλώσεων του επιχειρηματία. «Το ότι το σύστημα εγκαταστάθηκε και λειτούργησε είναι πλήρως τεκμηριωμένο. Το ζήτημα που θέτουν οι δηλώσεις του κ. Ντίλιαν, είναι ο διαχωρισμός μεταξύ ιδιώτη αλλοδαπού προμηθευτή και εγχώριου κατόχου, που κατά τη δήλωση Ντίλιαν είναι κρατική υπηρεσία, καθώς μόνο τέτοια ήθελε ο κ. Ντίλιαν να έχει ως αντισυμβαλλόμενη, όπως ισχυρίζεται. Το πεδίο της εισαγγελικής έρευνας είναι πολύ συγκεκριμένο και απλό», σημείωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Το θέμα των υποκλοπών φτάνει και στις Βρυξέλλες, καθώς η Κομισιόν θα το εξετάσει ύστερα από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, Λευτέρη Αλαβάνου, σχετικά με τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.