Πέντε αλλοδαποί ηλικίας από 18 έως και 24 ετών που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, χρησιμοποιώντας ως σημείο απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών, σωλήνα υδρορροής του ιερού ναού, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, έκριναν ύποπτους τους πέντε αλλοδαπούς, καθώς παρατήρησαν ύποπτες μεταξύ τους συναλλαγές και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο των πέντε κατηγορουμένων, στην κατοχή 18χρονου και 24χρονου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες σε καπέλο και στη στοματική κοιλότητα αντίστοιχα, ποσότητες κάνναβης και ναρκωτικά δισκία.

Στη συνέχεια από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ στο χώρο της πλατείας, εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένο σωλήνα υδρορροής του Ιερού Ναού, όπου οι κατηγορούμενοι είχαν αποκρύψει 15 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης έτοιμες προς διακίνηση. Οι κατηγορούμενοι είχαν τροποποιήσει τον σωλήνα υδρορροής, με σκοπό την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών, χωρίς να γίνονται εμφανείς σε τυχόν έλεγχο από τις Αρχές.

Συνολικά βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 13,8 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης έτοιμα προς διακίνηση, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, δύο ναρκωτικά δισκία και το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.