Ποινική προκαταρκτική εξέταση διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για το βίντεο του Γιάνη Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών παλαιότερα.Το επίμαχο βίντεο διαβιβάστηκε από της ΕΛΑΣ στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν έχει εκτελεστεί το αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών ή κάποιο άλλο αδίκημα.

Γιάνης Βαρουφάκης: Θύελλα αντιδράσεων για τις δηλώσεις περί ναρκωτικών

Οι δηλώσεις και η παραδοχή του Γιάνη Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν, προκαλούν αντιδράσεις για ακόμα μια μέρα, τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και στους κόλπους των social media.

Ο άλλοτε υπουργός Οικονομικών της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων πως η κάνναβη του ταιριάζει περισσότερο, ενώ περιέγραψε ως μια πολύ σπουδαία στιγμή, όπως είπε, τη νύχτα που πήρε ναρκωτικά χάπια στο Σίδνεϋ.

Το ύφος και οι λέξεις που χρησιμοποίησε, ήταν αδύνατον να περάσουν απαρατήρητα στα social media.

– Εδώ ο Βαρουφάκης παρασύρει τη νεολαία στα ναρκωτικά. Με την επιρροή στις εκλογές θα ασχολούμαστε τώρα;

– Τώρα εξηγούνται πολλά. Με τόσο χρήμα, ecstasy πήγε και δοκίμασε;

– Και να σκεφτεί κανείς ότι δίνουν χρήματα για να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις του στον κόσμο.

– Απαράδεκτες δηλώσεις από δημόσιο πρόσωπο. Τον ακούνε μικρά παιδιά και κάποια μπορεί να μπουν στη διαδικασία να τον μιμηθούν.

Άστραψε και βρόντηξε ο υπουργός Υγείας

Στο ίδιο μήκος κύματος και η τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, μετά τις δηλώσεις Βαρουφάκη.

«Ρε Καραγκιόζη, αν αύριο ένας από αυτούς τους νέους που σε θαυμάζει δυστυχώς πάει και πάρει ecstasy και πάθει καρδιακή ή εγκεφαλική βλάβη ή πεθάνει (Δεν υπάρχει «ασφαλής» δόση στον δρόμο. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από μισό χάπι) δεν θα έχεις ευθύνη με αυτές τις βλακείες που λες δημόσια;».

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 αναφέρθηκε σε διαδικτυακή του συνέντευξη, σε χρήση χαπιών ecstasy στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και υπογράμμισε ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε μόνο καλά λόγια να πει για εκείνη την εμπειρία του. Η χρήση κάνναβης, όπως είπε σε άλλο σημείο, του ήταν πιο ευχάριστη σε σχέση με τα ναρκωτικά χάπια.

Όλα αυτά από τον οικονομολόγο που υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς.

Στα social media πάντως δεν λείπουν και σχόλια υπέρ του Γιάνη Βαρουφάκη, μετά τα όσα ανέφερε.

– Πάντα ακομπλεξάριστος και ειλικρινής, χωρίς στρατηγικές και καθωσπρεπισμούς.