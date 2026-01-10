Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, πραγματοποίησαν στοχευμένες έρευνες σε κελιά κρατουμένων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, 4,10 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης διαμοιρασμένης σε 22 αυτοσχέδιες συσκευασίες, μία τηλεφωνική συσκευή, ένα κινητό τηλέφωνο, δύο φορτιστές και ακουστικά.

Για τα ευρήματα συνελήφθησαν τέσσερις έγκλειστοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών και των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης.

Οι δύο κρατούμενοι, στο κελί των οποίων εντοπίστηκαν το μαχαίρι και τα ναρκωτικά, οδηγούνται με την αυτόφωρη διαδικασία στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η δικογραφία για τους άλλους δύο θα υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.