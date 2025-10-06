Ασυνήθιστα ισχυρές χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις στα Ιμαλάια παγίδεψαν εκατοντάδες ανθρώπους σε κατασκηνώσεις στις πλαγιές του Έβερεστ. Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα, διασώστες κατάφεραν να οδηγήσουν εκατοντάδες ορειβάτες σε ασφαλές σημείο μετά τη φονική χιονοθύελλα που ξέσπασε ξαφνικά στην ανατολική πλευρά του βουνού.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, περισσότεροι από 350 ορειβάτες είχαν φτάσει με ασφάλεια στον μικρό οικισμό Τσουτάνγκ (Qudang), ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία με άλλους 200 που περιμένουν τη διάσωσή τους.

Οι πεζοπόροι βρίσκονταν στην απομονωμένη κοιλάδα Κάρμα, που οδηγεί στην ανατολική πλευρά Κάνγκσουνγκ του Έβερεστ, εκμεταλλευόμενοι τις οκταήμερες διακοπές της Εθνικής Εορτής στην Κίνα. Όμως ο φετινός Οκτώβριος επεφύλασσε δυσάρεστες εκπλήξεις: Η κακοκαιρία ήρθε απότομα, εγκλωβίζοντας ομάδες σε παγωμένα μονοπάτια.

Στο μεταξύ, το Νεπάλ θρηνεί τουλάχιστον 47 νεκρούς από πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι ασταμάτητες βροχές των τελευταίων ημερών. Μόνο στην περιοχή Ιλάμ, στα σύνορα με την Ινδία, 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ξεχωριστά περιστατικά, ενώ άλλοι εννέα αγνοούνται.

Ένας από τους διασωθέντες περιέγραψε στο Reuters τις τρομακτικές στιγμές:

«Ήταν τόσο υγρά και κρύα στα βουνά. Η υποθερμία ήταν πραγματικός κίνδυνος. Ο οδηγός μου είπε πως δεν είχε ξαναδεί τέτοιο καιρό τον Οκτώβριο – και συνέβη μέσα σε λίγες ώρες».